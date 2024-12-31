經過多日的吃喝玩樂，無論是去開Party，又或迎接新一年，各位捱夜的機會大增，想保持清醒歡度佳節，又或是讓疲憊的身體甦醒，一杯咖啡幫到你。除有不同口味拼配，還有因應節日推出的特色禮盒，無論自用或送禮，都可讓大家瞬間提神。

精挑細選

咖啡豆的風味各有特色，高質的選擇尤其多。摩洛哥咖啡品牌剛於機場開設新分店，為客人提供超過200款來自世界各地的咖啡豆，配鹹甜皆宜的牛角包，感覺剛好。此外，品牌因應新年和情人節，推出多款限量節慶禮盒，咖啡時光禮盒焦合了新出的摩洛哥之花香薰蠟燭及2款香薰蠟燭，咖啡山徑品鑑禮盒內有6款咖啡和糖棒，品味探索咖啡禮盒和香醇之路咖啡禮盒則有不同的單一產地咖啡，雙子山品鑑禮盒會有埃塞俄比亞西達摩山咖啡及焦糖晨曦咖啡，再配扎庫洛蜂蜜和綜合可可咖啡豆。2025年1月2日起，客人於門市消費指定金額，可獲贈限量版利是封1套。

香滑奶昔

軟滑奶昔用來配漢堡包或熱狗，都咁好食。美國連鎖速食店近日推出咖啡奶昔，濃縮咖啡和雲呢拿雪糕融合調配，香滑口感加濃郁的啡香，無論是作用餐拼配，又或是飯後甜食，一樣咁夾。

香濃冷萃

除了外國品牌，本地自家咖啡品牌近日推出冷萃咖啡，選用不同產地的咖啡豆低溫浸泡18小時以上，口感幼滑而低酸度，富有層次，每一啖都飲到咖啡的精華。品牌亦有不同口味的膠囊禮盒，可可之戀主打香甜的朱古力口味，堅果濃情的出品有不同堅果口味和烘焙程度，清新的花韻清晨適合早上飲用，另亦有焦糖晨曦、醇厚邂逅幽香及驚喜三重奏，任君選擇。

柔和氛圍

溫度雖然下降不少，但中午的陽光柔和，也很適合出外活動。國際精品咖啡品牌於東涌開設新分店，店子有3層樓高的落地玻璃窗，再加上水磨石和不同的植物，景色宜人。品牌和梅窩烘焙店合作，以精品咖啡配手作麵包及糕點，包括香蕉蛋糕、布朗尼、Brunch Plate和各式口味麵包等。首100位客人憑任何單次消費，可獲藍染迷你布袋及別針，另外，購買任何2件產品，可獲藍染布袋乙個，數量有限，送完即止。