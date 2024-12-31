偷情入錯房　床戰更加爽

瞞住另一半同偷情對象爆房，已經夠刺激，殊不知入錯房、上錯床，對手仲要正到無倫，嗰種突如其來嘅驚喜，實在難以用筆墨嚟形容，惟有透過今次介紹嘅3套四仔，Show畀大家睇！

遇上小鮮肉

巨乳熟女約咗長者級情夫到酒店曳曳，點知沖完涼，着上情趣內衣，靜候情郎出現之際，竟然有位爆肌小鮮肉推門而入，想知下文，千祈咪錯過由Zero Tolerance Films製作嘅《Jonesing For Her Jiggling》。影片由Dee Williams、Bianca Beauchamp 、Sophia Locke等多位熟女脫星參演，佢哋唔止風韻猶存，心口仲有一對逆齡彈彈波，難怪一班小鮮肉不但未有露出嫌棄嘅眼神，仲好落力招呼添！出色嘅床技，加埋動人嘅高潮反應，呢班大齡脫星絕對有一睇嘅價值！

同M男曳曳

呢邊廂有一對男女準備偷情，另一邊廂有十幾個男女玩隨機抽選性伴侶，本來各有各玩，但係陰差陽錯，搞到入錯房兼上錯床……咁戲劇性嘅情節正正係四仔《Hotel Hookups》嘅劇情。影片由Digital Sin製作，Alex Ladd執導，演出陣容包括Crystal Rush、Melody Marks、Dharma Jones等多位人氣脫星。故事講述Crystal Rush諗住同情夫偷食，但突然有個陌生西裝男推門入房，於是揪住對方衫領質問，殊不知遇着一件極品M男！由於從未試過同M男曳曳，Crystal Rush決定將錯就錯，跟對方床戰一番，只係情夫去咗邊？劇情有交代，自己睇喇！

【小題】玩謝蒙眼漢

閨密約埋一齊搵男人玩3P，呢類情節成日喺四仔出現，點先拍得有新意？咁就要睇睇Bellesa Films炮製嘅示範作《Not So Innocent #3》！影片搵嚟Jill Kassidy、Blake Blossom、Eliza Ibarra等多位人氣索女參演，故事講述佢哋每次出動溝仔都會行孖咇，最後以3P激戰作結，呢一日又係咁玩法，但發現有個裸男瞓喺房內，雙眼仲要被蒙住，大家都以為係對方特意安排嘅把戲，二話不說就剝衫上床，曳曳過程見到裸男不斷掙扎，兩女玩得更興奮……殊不知裸男並非約戰對象，呢鋪真係玩錯咗兼玩大咗，究竟可以點收科？

碟評

酒店爆房搞到上錯床，無疑令平平無奇嘅偷情橋段變得有喜劇感，加埋充滿激情嘅床戲，呢3套四仔可謂娛樂性十足，其中由熟女脫星孭飛嘅《Jonesing For Her Jiggling》，每位女主角都係人間極品，令好多已婚中坑恨到流口水——若然身邊嘅老伴有咁正，生活當堂變得樂趣無窮！