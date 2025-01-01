三文治蓋被法　溫度可提升近4度？

氣溫下降，許多人都會出動厚棉被、毛氈、羽絨被等，令自己可以在寒冷天氣下仍能溫暖入睡。但唔好以為蓋得愈多厚被，就會愈暖，蓋被的次序其實亦有莫大學問，日本就有睡眠專家分享一個三文治蓋被法，可令被窩提升足足4度！

寒冷冬夜很多人都會先蓋一層毛氈再蓋上棉被，日本就有節目《教えてもらう前と後》實測三種蓋被方法，分別有（A）先蓋羽絨被再毛氈、（B）先毛氈後羽絨被，以及（C）先在床上鋪一層毛氈，躺上去在蓋羽絨被，實驗結果顯示（C）的保暖效果最佳，比（B）高出近4度。專家指出這種名為「三文治蓋被法」，並進一步解釋先將毛氈鋪在床墊上，可以減少熱能流失，令背部更加溫暖，而羽絨被是由羽毛製成，可利用體溫讓羽毛膨脹，提高聚熱力。如果先蓋上毛氈後蓋羽絨被，羽絨被則無法變得蓬鬆，保暖度亦會因為被毛氈阻隔而下降，無法直接將熱能傳達到身體。

如果想更加保暖，就可以在「三文治蓋被法」的基礎上，再羽絨被上疊加一張毛氈，鎖住羽絨被的熱能。另外，購買毛氈時建議避免選擇亞加力膠纖維或聚酯纖維等人造纖維，因其難以散熱，濕氣容易困住被窩，反而帶走體溫，造成悶熱不適，因此可以選擇羊絨、羊毛和絲絨等天然材質，更有儲熱的效果，讓體溫不易蒸發。