王一博50米高空表演安全扣冇扣好　電視台被轟：簡直謀殺！

內地湖南衞視跨年晚會晚晚（31日）登場，現場眾星雲集，包含楊冪、謝娜、王耀慶、張韶涵、蘇有朋都是表演嘉賓。特別是人氣男星王一博升到高空約50米（約9至16層樓）的橋段，更是令眾人驚艷，怎料被到網友發現，身上的安全扣根本沒扣好。

從片段看見，王一博唱歌曲《我在》，唱到副歌時瞬間爆發，讓許多現場歌迷感動不已，不過來到第二段副歌，王一博在工作人員安排下緩緩升起，隨音樂做出類似空中芭蕾的高難度動作，盡情陶醉在表演中。

最後降臨在高空中搭建的舞台，王一博才邊唱邊解掉身上的安全扣，完成這場精彩演出。怎料，卻被眼尖網友發現，王一博的安全扣根本沒扣好，就這樣在沒有保險的情況下被拉上約50米的高空。

從多個角度來看十分牙煙，立刻掀起網民討論與質疑，紛紛標註湖南衞視帳號痛批：「工作人員有沒有點責任感，安全問題就這麼不上心嗎，來來你自己上去試試」、「湖南衞視跨年晚會，出來道歉 」、「後面看到安全扣沒扣上真的太怕啊！還好王一博福氣大，安全降落了也完美的完成了舞台！」、「簡直是謀殺。」

另外，虞書欣在今次跨年晚會中火辣演出，一襲裸背粉色毛毛短裙熱舞，此外也溫柔唱抒情歌，造型被粉絲大讚美如仙女。戲劇男神陳哲遠則被網民發現疑似假唱，沒有拿麥克風時卻有歌聲，嘴型也沒對上，但大部分網友認為跨年表演以歡樂性為主，沒有太嚴厲指摘。