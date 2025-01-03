東方日報C2：姜濤追平學友紀錄　情緒困擾惹人憐

男團MIRROR兩位成員姜濤及陳卓賢（Ian）於前晚的頒獎禮成為大贏家，令他們倍感壓力。Ian坦言腦海一片空白，而姜濤5度奪得「我最喜愛的歌曲大獎」追平歌神張學友及陳奕迅，他領獎時爆出一句：「又要畀人鬧喇！」事後受訪又坦言好驚，網民擔心他情緒受困擾，洗版表示同情：「放過佢啦！」

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》前晚圓滿落幕，MIRROR兩大人氣王姜濤及Ian成為大贏家，當中Ian擊敗馮允謙及林家謙等首奪男歌手金獎外，同時奪得「至尊唱片大獎」及「叱咤樂壇唱作人」金獎，成績亮麗。而姜濤在全民投票下奪得「我最喜愛的男歌手」外，更獲頒「我最喜愛的歌曲大獎」，追平了兩大歌神張學友及陳奕迅的紀錄，認真厲害！不過，姜濤領獎時顯得相當不自在，有點不知所措，突然爆出一句：「又要畀人鬧喇！」並叫網民高抬貴口、口下留情，之後行落台答謝「姜糖」，邊唱邊眼濕濕，情緒明顯有問題，隨即掀起網上「洗版」，連不是「姜糖」（粉絲暱稱）的網民都表示心痛，勸大家放過姜濤。

姜濤接受傳媒訪問時，提到台上表現尷尬，他的心情依然緊張：「係呀！驚㗎！作為公眾人物，以前覺得自己唔會，出道踏入第7年，知道外界有好多聲音，自己一舉一動都會被大家關注，呢種壓力可能係導致我會咁講嘅原因，希望大家明白。」提到獲獎次數追平張學友及陳奕迅，他坦言：「所以我先驚畀人鬧！對我嚟講唔知係開心定唔開心，因為我覺得雖然話係『我最喜愛』，但知道我唔係所有人嘅『我最喜愛』，只係粉絲嘅『我最喜愛』。每個歌手都有自己『我最喜愛』嘅一班支持者，我比較幸運，有一班粉絲投我票，多謝大家！」他自覺仍有很多需要努力的地方：「以前經常口出狂言，自己呢幾年學習點樣講嘢，依家少講為妙。（依家壓力好大？）已經戴咗頭盔，就好似Ian咁講，人哋要鬧會照鬧，承受住呢啲前進，我知自己做緊乜。（唔會唔開心？）OK啦，大家開心我就開心。」

而Ian得獎後同樣大感壓力，受訪時表示：「攞獎嗰陣係心跳加速到差啲呼吸唔到、手軟腳軟，但真係感到好開心，係一個好大嘅獎勵同鼓勵，會繼續努力。」他坦言仍未消化到這件事：「冇諗過今年做歌係衝住明年嘅獎項，我只係專心做歌，獎項都係Bonus。」他認為外間一定會有批評，指他不值得獲獎，但自己一定要相信及知道自己在做甚麼：「我知道自己做緊乜，呢樣係好重要嘅事。」至於只得一個歌曲獎的Anson Lo，指跳唱歌向來是他的首選，獲獎對他來說是一支強心針。而Edan被指因拍拖令成績受影響，他不認同此說法，見到身邊兄弟及其他歌手得獎都替他們高興。

馮允謙失獎 網民戥唔抵

不少樂迷對於馮允謙未能奪「男金」及「至尊唱片大獎」大感不值，有網民更統計全年播放率，指他以485遙遙領先，Ian的播放率則為412，大批網民替他抱不平，認為他被「打劫」！而馮允謙與師妹雲浩影（Cloud）受訪時坦言失望：「話冇（失望）就係呃人，不過獎項好隨緣，唔係自己可以控制，其實可以做音樂已經好好，可以上台唱歌更加係感激，會珍惜，努力唱好歌。」首奪「叱咤十大」第4位的Cloud，表示入行3年能再度獲獎感到很高興，提到兩度領獎都忍不住眼淚，她笑言開心的眼淚能釋放毒素，會繼續努力做好作品。

此外，女團COLLAR獲得「叱咤樂壇組合」銀獎，成員Winka上台領獎時激動落淚，她受訪時表示對獲獎喜出望外，同樣眼泛淚光的Marf笑說：「我唔想我啲眼淚影響到大家聽我哋講嘢。」而芯駖奪得「叱咤樂壇生力軍女歌手」銅獎，是隊中唯一獲得個人獎的成員，她說：「我一直只係顧住做作品，所以今次有獎攞，覺得好感恩同意外，喊到眼睫毛都甩晒！」

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