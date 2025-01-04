王一博疑被影射「將女友藏行李箱」　公司急出面：請勿造謠

內地頂流小生王一博自2019年搭擋肖戰，主演古裝劇《陳情令》後爆紅，此後一舉一動皆受關注。近日竟有內地媒體以漫畫形式爆料，指某頂流為了跟女友見面，將對方藏在行李篋內，結果被公司女老闆發現，網民根據爆料的種種線索，推測爆流是衝着王一博而來，瞬間引起熱烈討論！

爆料者指稱該位頂流平常酷酷不愛笑，皆因長期心情不好，其女友只能藏在行李篋內，雙方等待時機偷偷見面，迫使二人分分合合多次。頂流亦無法躲開強勢的女老闆，對方把他當作搖錢樹看待，搞到他愛情與事業身不由己，壓力很大云云，而文章最一句「大家能猜出小可是誰嗎？」外界隨即將矛頭指向王一博，皆因與其背景實在太相似了。

據悉，王一博與所屬的經理人公司樂華娛樂是深度綁定，有指他還是股東之一，不少粉絲直指整間樂華幾乎在靠王一博在養，而老闆杜華也是一名女性。「秘戀」傳聞曝光後，王一博方不惜一切，跳出來澄清，於所有相關的推測貼文上直接打上一個「假」字，更簡單回應「請勿造謠」。而王一博心情則似乎未受影響，近日還於社交平台上載雪山攀爬相及短視頻，但見他膽識過人身手不錯，他更留言：「新年快樂！勇攀高峰！」引來大批粉絲雀躍留言。