姜皓文首開金口為賀歲片獻唱　太太殷寧一呼百應力撐

今年馬來西亞賀歲檔，姜皓文與太太殷寧以夫妻檔上陣，姜皓文主演由太太首次擔任監製、編劇的賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，並首次開金口為電影獻唱同名賀年歌《哈哈哈新年喜戲》，姜皓文坦言一直很喜歡唱歌，今次有機會為自己主演的賀歲片主唱新年歌大感開心，又指這首賀年歌由零開始到誕生，全程獲身邊朋友仗義幫忙，令他萬分感激，他憶述：「真係好神奇，當天我喺馬來西亞嘅錄音室為戲中錄另一首插曲《那裏才是我的家》廣東話版，突然間覺得呢部戲係咪需要一首賀年歌呢？但我同太太過兩日就要趕返香港，時間好緊迫，但奇迹接踵而來，諗住姑且一試問在場音樂老師係咪可行，老師先係驚訝，但二話不說就答應幫忙，喺3個小時之內完成曲、詞、錄音工作，整件好瘋狂！」

身旁的太太接着表示MV拍攝都一樣刺激緊張，她說：「完成錄音已差不多晚上10點，我打電話畀導演，問佢如果聽日要拍一首MV得唔得，佢15分鐘之內就趕到錄音室開會，車程中導演已經第一時間call齊手足明早開工！」

姜皓文稱MV在八個鐘頭內，趕七個地方拍攝，匆忙之下都得一班朋友仗義幫忙拍攝，連財神爺也駕到：「我真係遇到好多貴人，有朋友知道我需要車，主動做司機負責整日接送，後來太太諗係咪有個財神爺登場會更有氣氛？於是搵朋友幫忙問，最神奇係喺我哋拍攝過程中呢位財神爺啱啱喺我哋其中一個拍攝點附近，佢收到電話之後馬上裝扮好，身水身汗趕嚟同我哋會合。」他直言今次過程很瘋狂，笑言不是自己有面子，而是大家看不過眼，擔心我們做不來，於是拔刀相助，希望電影有好的票房來報答各人。