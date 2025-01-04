何啟華認ERROR經過磨合期　爆保錡曾想放棄

男團ERROR成員何啟華（Dee）今日（4日）接受《星光背後》主持人梁泰來的專訪，他指6年前參加《全民造星》是星途大改寫，因他之前近9年時間都無正職：「我中五畢業嗰一年都有返過正職嘅，侍應、Sales、賣衫，我都做過，但係我做乜都唔及我喺舞台做得好，咁有滿足感。」

當年參戰《造星》，Dee已28歲，面對父母及負起養家責任的兄長，除了存感激的心，更多的是內疚：「眼見哥哥養家，而我自己隨住年紀長大而成就向下跌，月尾總係冇錢要問屋企人攞，不斷重複好地獄，但個天又好奇怪，到我想放棄又有啲機會出現留住我，一年總有一、兩套舞台劇搵我做chorus，總係心灰意冷果時又有電話搵我做，當時我涉獵MC、跳舞、舞台劇，幫人宣傳遊戲扮喪屍，總之同表演有關我都做。點解？因為無錢囉！過程都係鍛煉苦中作樂。父母有無壓力？我會形容係季節性，佢哋忍到夏天，又忍唔到個春天。《造星》最後簽ViuTV，最初幾千蚊底薪都好，佢哋終於放心，係因為我終於有份正職！不過都真係要多謝父母，佢哋好傳統，好錫自己小朋友，無得食都要畀小朋友食。」

Dee當年夥兩位跳舞好兄弟Lokman及Alton一起參賽《造星》，他稱沒想過要爭冠軍，最終他30強止步，但原來十強決賽前，他與兩兄弟已向高層自薦組成組合：「依家應該可以講，我捉住高層話我哋可以做呢啲，又可以做個啲！不如俾我哋三個試下整個組合。到節目尾聲，聽到有個組合要誕生，本身以為得米啦，以為就係我哋三個一齊做個組合。係後來先知我哋要入唔同組合，我入ERROR，佢哋就入MIRROR。」被問到自己無緣入MIRROR，他說：「無唔開心！我反而慶幸自己冇入到MIRROR，佢哋兩個適合做偶像派，比我更適合，我會話自己似entertainer多過偶像。」

ERROR成軍六年，Dee坦承經歷過不少磨合：「嗰陣我哋四個分咗兩邊咁，好多拗撬，但好彩我哋都係男人，有啲咩就會三口六面鬧清楚，係講晒粗口果隻。如果我哋係女仔嘅話，應該會扯頭髮添！之後我哋啲嘢就越行越順，有錢就齊齊搵，一齊經歷咗好多嘢。」他披露保錡經歷低潮期時，曾想放棄事業，最終四人互相扶持跨越難關：「係一齊撈返起佢，我哋同佢講你肯玩就一齊玩，你畀人雪藏，咪用個雪櫃推佢出嚟，畀佢知道home sweet home，我哋係屋企人，你當我同事又好，係合約精神又好，我哋四個係綁埋一齊架嘛，如果我哋想害你，咪即係害埋自己？」