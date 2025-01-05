被劉亦菲加持人氣勁　林一反轉馬國機場連男粉都吸

內地小生林一早前與「神仙姐姐」劉亦菲合拍劇集《玫瑰的故事》，上演一段「甜心姐弟戀」，令原本人氣已不錯的他更見炙手可熱。近日林一獲邀到馬來西亞舉行粉絲見面會，首次公開涉足當地的他獲大批粉絲到機場接機，萬人空巷將機場躋得水洩不通。及至見面會當天，有粉絲早於中午已現身，等待晚間進入會場與偶像互動，可見林一於當地深受歡迎，成功打開馬來西亞市場﹗

見面會上，林一為粉絲送上一個又一個福利，唱歌、跳舞又玩遊戲，他更頻與觀眾重現以往主演劇集的經典浪漫場面，同時不忘向台下高呼「我愛你們」。而粉絲群中赫然發現亦有男粉穿插其中，有男粉獲邀上台互動時，更興奮得一個不慎跌到坐地，連林一也忍俊不禁。席間馬來西亞粉絲特別為1月11日26歲生日的他製造驚喜，將全場的手機亮着兼唱生日歌，搞到林一感動非常，且即時許下3個願望：「第一個願望是希望大家開心，第二個願望是想再來馬來西亞跟大家見面。沒想到會在這裡慶祝生日，這趟旅程很美妙，也很有意義。」

另外，林一接受馬來西亞媒體訪問，期間三句不離劉亦菲﹗直指《玫》劇與對方合作，前後也大概只拍了10天，所以期望再跟對方正式合作，今次要相處長一點點。對於未來事業發展，他直言想挑戰演反派，或者參與懸疑、科幻或戰爭片之類的演出，對自己因拍劇而解鎖滑雪及揸飛機等技能而大感自豪。