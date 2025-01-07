群星拍情慾戲打真軍　羅拔柏迪臣為求迫真「自己搞掂」？

香港兩大金像影帝梁家輝與梁朝偉於舊作《情人》與《色，戒》中的「造愛鏡頭」因太迫真一度被傳假戲真「做」。查實過往亦有不少荷里活明星亦因拍得太真而被傳「打真軍」。其中有男女明星在電影中的情慾鏡頭露骨程度拍住「四仔」！

美國男星Vincent Gallo於2004年與女星Chloë Sevigny拍攝了一部名為《The Brown Bunny》的電影，他不僅主演更身兼編、導及監。而最多人談論及極具爭議就是片中Chloë為Vincent口交的一場戲，該場戲完全冇打格「赤裸裸」口交。影片上映多年後Chloë於一訪問中亦有提及那場大膽鏡頭，她自爆拍罷那場戲後要接受心理輔導。但她強調沒有因此而憎恨Vincent。

除了Vincent於電影「打真軍」之外，美國男星沙拉保夫（Shia Labeouf）於2013年電影《性上癮》（Nymphomaniac: Volume I ）與女星Stacy Martin中的「造愛鏡頭」亦議論紛紛。阿沙曾於訪問中自爆影片的劇本頂部有一個免責聲明，表明他們正在真實地「做」這件事。不過事後遭監製否認，指片中的造愛鏡頭是利用電腦合成技術與替身搞掂。《星球大戰》（Star Wars）「黑武士」英國男星希登基斯甸臣（Hayden Christensen）與英國女星絲安娜美娜（Sienna Miller）於2006年合演過一部影片《Factory Girl》，於片中2人有場激烈的性愛場面，由於太迫真的關係一度令fans認為是「打真軍」。不過事後絲安娜就否認：「被懷疑真做，我會視之為讚賞。我唔想拍性愛場面唔夠迫真，因為呢份係我嘅工作。」

至於向來拍戲認真的英國萬人迷男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）拍罷《吸血新世紀》（Twilight）系列後於2008年轉型接拍了藝術片《達利和他的情人》（Little Ashes），他在片中飾演30年代西班牙畫家達利（Salvador Dalí），因劇情需要，他要在廁所內自瀆，為求迫真，羅拔向製作人要求「假戲真做」，事後他於訪問中解釋：「假裝自己搞掂，咁樣唔得，所以我決定喺鏡頭前自己搞掂。我高潮樣被錄下永遠留低。」