東冲有料到：Amazing Thailand成人玩具

曼谷有不少商場店舖以炒價發售人氣的Pop Mart公仔，售價比原價貴3至4倍亦不乏顧客追捧。（胡慧冲提供）

經常將Amazing Thailand掛到嘴邊，其中一大理由是，就算同一件事情，於泰國發生隨時有截然不同的情況出現。例如串流平台劇集《魷魚遊戲》第2季早前開播，於世界多個地方均有劇中的木頭人英熙娃娃大型擺設作宣傳，泰國亦不例外，於昭拍耶河有大船運載巨型英熙娃娃，而船邊則有水上電單車及飛人表演助興，既別出心裁又夠另類。

另外，國際性品牌在世界各地開設分店往往沒有多大迴響，但進軍泰國開分店卻有隨時有先聲奪人的效果，最佳例子莫過於LV及DIOR兩大奢華品牌開設的Cafe，無論是華麗程度及入座的困難程度均遠超想像，夠晒與眾不同！

還有來自中國的Pop Mart公仔，最初推出時僅於泰國受歡迎，發展下來備受國際追捧，就連香港也有不少粉絲，現在身邊總有香港朋友不時說想購買當中的特別款式或版本，人氣與日俱增！現時於東京及香港均有Pop Mart分店，但論墟冚程度，首推曼谷分店，事關每當有特別款式推出時，總吸引當地大班粉絲懶理日曬雨淋排隊搶購，並且還要遵循警衞指示分批輪候攞籌才能入店購買，為一隻公仔如此辛苦，可見絕對魅力驚人！

排隊的除了忠實粉絲，亦不之炒家，曼谷便有不少店舖售賣炒價的Pop Mart公仔，炒價一般為原價的數倍，但依然有不想捱更抵夜的朋友甘心付鈔。

老實講，今時今日還期望能以原價購入人氣Pop Mart款式公仔，只能跟你說一句：「年輕人你實在太天真了！」事關這些貨品一推出已幾乎被各地的顧客搶光了，想入貨的話只能接受炒價。而到哪間店能買到較相宜炒價的Pop Mart公仔，便成了一眾泰國粉絲們的熱門交流情報。我早前曾到訪Port Mart的東京分店，無論是款式及人流也不算多。但曼谷店卻洋溢着熾熱氣氛，令顧客愈難買愈想買，能夠讓那麼多人想將之據為己有，這些玩具不再是小朋友的玩意，而是大朋友成年人的玩意。君不見擁有他的大多數是成年人而不是小朋友，絕對是可愛的成人玩具，不由得說句Amazing Thailand。

胡慧冲