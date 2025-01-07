AK首演舞台劇　受盡韋羅莎欺壓威逼

男團MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong)處男演出舞台劇，將於五月夥拍王菀之、韋羅莎、白只、楊偉倫和蔡曉童合作舞台劇《SUCK樂園》，今日在尖沙咀舉行記招，王菀之因為籌備演唱會缺席。

AK 劇中飾演多個角色，包括老人，未知是否需要化老妝，感覺大挑戰，壓力亦很大，因為身邊都是舞台劇高手雲集，「背對白還好，擔心前輩轉數太快，驚接唔住前輩嘅節奏，希望同大家玩得開心及建立默契。」跟白只和楊偉倫有合作過，亦睇過他們的舞台劇。AK與韋羅莎有一段對手戲，會受盡韋羅莎欺壓及威逼，好似打怪獸一樣。問作為舞台劇師姐給AK貼士?韋羅莎自謙只是經驗多少少，仍有很多事情需要學習及吸收，希望大家Have Fun，好享受做舞台劇與演員朝夕相對的日子，感覺好像一家人。

今次是喜劇，2人坦言好擔心不能忍笑，AK表示好驚前輩爆肚。韋羅莎直言長期是受害者，指大家都好曳，看到白只便忍不住笑，感覺好危險。AK表示完成出歌後便會正式閉關排練舞台劇。另外，楊偉倫笑指今次最大的突破是不用除衫，白只表示與王菀之好耐冇合作，期待合作一齊玩。