大家樂×多啦A夢推出新春賀年百寶盒　新春盆菜原隻蠔皇鮑魚奉上　多重優惠 齊賀新歲

【特約報道】蛇年將至，與親朋好友相聚是每一年的傳統活動，大家樂首次聯乘多啦A夢，推出賀年百寶盒，更有多款新春盆菜，令大家新一年和它的百寶袋一樣「盆滿缽滿」！購買指定盆菜更可以優惠價$128換多啦A夢賀年百寶盒，寓意新一年充滿盈溢！大家樂今年更獨家聯乘李錦記，選用原隻極品蠔皇鮑魚，確保大家過肥年！ 由2024年12月28日起，可到大家樂門市及網上平台eatCDC.com訂購，Club100會員更可以 $888震撼價格享受早鳥優惠訂購「鮑魚瑤柱福袋盆菜」(10-12位用)，共賀佳節！

四大盆菜搶先登場 豐盛食材震撼奉上

四款精緻盆菜滿足不同規模的新春團聚要求，若您計劃與身邊親友小型聚會，可以選擇鮑魚花膠海參福袋盆菜（6位用）或原粒瑤柱福袋盆菜 (6位用)。鮑魚花膠海參福袋盆菜選用豐富的高級的食材，鮑魚、花膠和海參等，今年更新增大份量，可供10-12位用，適合大班親友一同慶祝新春。除此之外，大家樂亦為大家帶來多款經典賀年菜式，讓大家自由配搭，打造豐盛賀年聚會。

2025大家樂新春盆菜

日期及時間：2024年12月28日起開始接受訂購，12月30起可取貨

備註：於eatCDC.com發售及各大門市同步進行

鮑魚瑤柱福袋盆菜（10-12位用）

李錦記特選極品原隻蠔皇鮑魚(原罐奉上（12隻）、原粒日本宗谷瑤柱（10粒）、黃金福袋（10個）、茄汁中蝦（10隻）、蠔豉、白切雞、燒鴨、花菇、南乳炆蓮藕、南乳炆腩仔、沙嗲豬皮、沙嗲魷魚、蠔菇、鵝掌、炸魚蛋、栗子、枝竹、芋頭、蘿蔔及西蘭花，共二十款用料。

Club100會員早鳥價(1月19日前訂購)：$888

鮑魚花膠海參福袋盆菜 (6位/10-12位用)

李錦記特選極品原隻蠔皇鮑魚 (原罐奉上)（6 /12隻）、花膠、海參、黃金福袋（6 /10個）、茄汁中蝦（6/10隻）、蠔豉、花菇、南乳炆蓮藕、南乳炆腩仔、炸魚蛋、蠔菇、鵝掌、栗子、枝竹、蘿蔔及西蘭花共十六款用料。

Club100會員早鳥價(1月19日前訂購)：6位 $868 ; 10-12位 $1,248

原粒瑤柱福袋盆菜 (6位用)

由多款上乘矜貴食材烹調，淋上蒸煮70分鐘的瑤柱芡汁，嚴選乾瑤柱中的上品–原粒日本宗谷瑤柱; 配上韓國特大蠔豉、南美白蝦、厚肉花菇、鵝掌、白切雞、燒鴨等多款食材並以慢火炆燉烹調。

Club100會員早鳥價(1月19日前訂購)：6位 $598

大家樂×多啦A夢賀年百寶盒 花開富貴迎新春

今個新年，大家樂首次與多啦A夢聯乘，推出賀年百寶盒；紅色的全盒正面與兩則均滿佈可愛喜慶的多啦A夢圖案，它更特意換上新春感滿滿的外衣，手持紅包，為大家送上新春祝福，寓意大家來年花開富貴、與它的百寶袋一樣「盆滿缽滿」！同時兼具實用性與觀賞性，無論大人或小孩亦會被這極具節日氣氛的百寶盒所吸引，只要於1月7日起購買指定盆菜或Club100會員即可以優惠價換購大家樂x多啦A夢賀年百寶盒，加價換購詳情如下：

多啦A夢賀年百寶盒

換購期：2025年1月7日起可經分店或eatCDC.com換購，數量有限，換完即止。

盆菜宴供多人享用 更可以優惠價升級尊貴盆菜

為了滿足不同顧客的口味需求，並應對聚會人數的增多，大家樂特別推出了盆菜宴及多款美食，顧客更可以 $288尊貴升級鮑魚花膠海參福袋盆菜 (10-12位用)，讓每位顧客都能為親朋好友打造一場豐盛難忘的美饌盛宴，享受完美聚會共聚美好時光。

鴻運盆菜宴

六道菜式包括：

鮑魚瑤柱福袋盆菜（10-12位用）

*另可加$288 尊貴升級鮑魚花膠海參福袋盆菜 (10-12位用)

喜慶滿堂開運翅（珍珠鮑魚竹笙仿翅）(5磅）

鴻運脆腩燒味拼盤（2.5磅）

鴻圖蝦球拼黃金北寄貝卷（各10件）

家肥屋潤臘味糯米飯（2.3磅）或 素冬菇雜菌燴伊麵 (2.5磅)

元肉杞子桂花糕（3磅）

金玉滿堂盆菜宴

四道菜式包括：

鮑魚瑤柱福袋盆菜（10-12位用）

*另可加$288 尊貴升級鮑魚花膠海參福袋盆菜 (10-12位用)

百花釀蟹鉗 (12 隻)

家肥屋潤臘味糯米飯（2.3磅）或 素冬菇雜菌燴伊麵 (2.5磅)

元肉杞子桂花糕（3磅）

加配美食為聚會畫龍點精 奢華美食為新年添「福」

顧客凡購買任何新春盆菜，即可以加配價$228 加購「喜慶滿堂開運翅」、$298 選購「雙囍鮑魚瑤柱有米鴨」、 $238選購「糖醋松子魚柳」、$158加購「百花釀蟹鉗」以及$238加購「橫財就手」等。「雙囍鮑魚瑤柱有米鴨」以原隻有米鴨釀入原粒大瑤柱、極品大鮑魚以及臘味糯米飯，寓意來年豐衣足食; 而「糖醋松子魚柳」外脆內嫩，酸甜美味，寓意年年有餘！

喜慶滿堂開運翅 (5磅)【珍珠鮑魚竹笙仿翅】

新年必食喜慶菜式，內裡包括彈牙珍珠鮑魚、竹笙、肉絲、仿蟹柳、仿翅，匯合所有材料精華，鮮香味濃。

雙囍鮑魚瑤柱有米鴨

以原隻有米鴨釀入原粒大瑤柱、極品大鮑魚以及臘味糯米飯，寓意來年豐衣足食

糖醋松子魚柳

外脆內嫩，酸甜美味，寓意年年有餘

百花釀蟹鉗 (6 隻)

傳統經典菜式，外層酥脆可口，裡面的蝦蟹肉鮮甜彈牙，搭配秘製醬汁，酸甜開胃。

橫財就手(2.3磅) 紅燒炆原隻豬手

「紅燒炆原隻豬手」選用肉厚嫩滑的豬手，以慢火紅燒烹調而成，充滿膠質，嫩滑入味。

預早訂購盆菜享多重優惠

PayMe x 大家樂新春盆菜獨家優惠

大家樂聯手PayMe，以PayMe付款可享眾多折扣！

*優惠不能同時使用，如符合多於一個資格，贈品將按次序贈送，每位客人只可獲贈一件，送完即止。1) Payme 2) Club100 3) eatCDC。優惠不適用於盆菜宴／盆菜券之交易。

1. 以PayMe付款*

訂購滿$1,000 ，送元肉杞子桂花糕及大家樂$20現金券

訂購滿$1,200 ，送喜慶滿堂開運翅（珍珠帶子竹笙仿翅）一份

2. Club 100會員獨家優惠*

訂購滿$1,200 ，送百花釀蟹鉗 (6隻) 一份

3. eatCDC.com 訂購獨家優惠*

訂購滿$1,200 ，送黃金北寄貝卷(10件) 一份

其他優惠

1.19/1或之前早鳥優惠1： Club100會員尊享早鳥優惠。

2.19/1或之前早鳥優惠2：訂購滿$700，送$150大家樂美食折扣。

3.訂購滿$1,000，送$50大家樂現金券。

4.訂購滿$2,000，可享免費送貨服務。

注意事項

●2025年1月28至2月1日不設送貨服務。

●以上優惠以每訂單之折實價計算。

●PayMe, Club100及eatCDC優惠不能同時使用，不適用於盆菜宴之交易。

●數量有限，送完/額滿即止。

●詳情可向分店職員查詢。