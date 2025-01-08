陳曉華提朱敏瀚即「暴走」　為傳撤出愛巢解畫

無綫台慶頒獎禮「飛躍進步男、女藝員」10強候選人周吉佩、孔德賢、阮浩棕、陳曉華、戴祖儀（Joey)、陳楨怡、陳懿德等在將軍澳電視城出席記招。陳曉華與戴祖儀受訪皆指沒有信心攞獎，齊齊搞笑「賣慘」拉票，Joey更自嘲是「女飛躍」候選界前輩，已經候選了5、6年，自己反而想攞「最佳電視歌曲」獎項可以上台唱歌。講到剛在廣州開騷幾乎走光？她笑說：「因為出汗件打底衫兩邊膠紙甩咗，好彩發覺到用手㩒住，唔係就成件衫甩出嚟。」兩人又指仍未準備好頒獎禮「戰衣」而感到頭痛。

最近30歲生日的陳曉華被問到怎樣慶祝，她指原本不用開工，但最終也如願在工作中度過，更相當忙碌，一早已經去了內地工作，晚上與家人在深圳食飯慶祝，隨後則趕回港繼續工作。問到緋聞男友朱敏瀚慶祝有甚麼表示？講到緋聞男友曉華則進入「暴走」模式，她笑說：「我冇朋友㗎，冇人send短訊畀我。（朱仔點同你補祝生日？）其實好多人都send短訊畀我，祝我生日快樂，但係我全部都冇覆，因為我係冇朋友嘅，生日都係工作度過。（好耐冇見朱仔？）好多朋友都好耐冇見，生日都同唔到佢哋食飯。」講到有指他們遭高層「棒打鴛鴦」拆散，她更搬離愛巢？她則謂很不開心自己混亂的車廂被拍下，當時只是執拾車箱，不明白為甚麼會有這樣的報道。

至於，「男飛躍」周吉佩指對阮浩棕好有信心獲獎，認為他在劇集《異空感應》表現出色很好，也有在網上留言大讚，自己反而最希望攞「最佳電視歌曲」。阮浩棕則對獎項抱平常心，認為冼靖峰更大機會得獎，但本身是同校師兄弟，跟師弟爭獎，感覺有點尷尬，也不會特別加強拉票，因之前為劇集網上宣傳，笑言已花光精力，到現在還未回氣。問到可覺終於搣甩「上等人」梁舜燕孫仔的稱號？他則說：「又冇話摵甩，網上好多人都叫我「上等孫」，呢個都係好中肯嘅形容詞，亦都冇介懷過呢個身份。」