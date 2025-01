趙希洛晒《愛‧回家》晒「舊愛」　遭群起敲碗叫復合

前TVB「御用癲婆」趙希洛(Candice)2023年離巢無綫,結束16年賓主關係。昔日於《愛‧回家之開心速遞》中僑飾演May的她,跟劇中男朋友鄧永健(Jim)感情極佳。昨日,她更新社交平台,寫道:「啱啱Backup緊部舊電話嘅時候,突然之間俾我搵到呢幾張相。應該係我第一次拍sitcom(處境劇)嗰陣時同佢影嘅!」

趙希洛口中所講的他明顯就是鄧永健。3張相片中都見到鄧永健。其中一張更加是二人頭貼頭的親密合照,當時的鄧永健用手搭着趙希洛的膊頭,趙希洛笑得甜極有小鳥依人感覺。粉絲留言:「掛住呢對CP,復合啦」、「原來阿may咁早已經同ivan結緣」、「May and Ivan was the best combination ever」、「好襯呀!現實都係咁就好喇」。

另外兩張相見到趙希洛、楊明、蔡淇俊、鄧永健、陳智燊都在場,其中一張就看到趙希洛用右手搭着鄧永健,趙希洛問粉絲「有冇人記得呢部sitcom叫咩名?」Fans好快就答中《天天天晴》。這套TVB處境劇於2010年首播,故此這些照片已有大約15年歷史。

雖然趙希洛已離開TVB,但和鄧永健「情比金堅」。去年「520」(五月二十日)就跟「舊愛」鄧永健拍片公開指兩人在「520」這甜蜜日子一起過。