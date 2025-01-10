姚焯菲學霸級超高分大學任揀　等住進軍港大三甲

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）近年一直喺新西蘭讀書，終於都中學畢業回港，並透露將會留港近9個月，工作即刻排得密密麻麻，除加入處境劇《愛·回家之開心速遞》，又積極參與音樂、舞台劇演出。

Chantel去年以「Academic High Distinction」榮譽於奧克蘭拔萃女子學校畢業，非常叻女，Chantel自己都好驕傲，又指每科需要平均達到90-100%先拎到「Academic High Distinction」，故佢都感到好驚喜，亦感謝父母栽培，令自己有機會到新西蘭讀書，體驗唔同嘅校園生活。佢指自己最得心應手係經濟科，又分享讀書心得，叫大家考試時唔好太緊張，平時上堂要留心聽書，如果唔係錯過老師教導內容就會失去動力溫習。Chantel為自己感驕傲，能完成每一個挑戰：「好proud of自己可以完成呢個階段的學業，讀書真係好唔容易，考試更加唔容易，過到呢一關我都好戥自己開心。」

另外，Chantel自言渴望到美國升讀大學，不過表示如果香港三大大學給予Offer，自己都會考慮留港升學。佢又話對「Entertainment Business and Management」呢科感興趣，惜該學科為碩士學位，又指若大學讀書唔太辛苦嘅話，會想再修讀項士學位。雖然Chantel仲未決定去邊度升學，但一班「小菲象」都會支持佢，留言大讚女神係學霸。