陳詩欣自爆唔係鍾意老公啲錢：我係貪佢夠Kai！

前無綫小花陳詩欣（Eunice）憑節目《3日2夜》及《學是學非》彈出，更有「一件頭女神」之稱，她自2021年尾嫁圈外有米男友陳爾正（Joshua）後就淡出幕前，婚後搬入千呎半山豪宅，又經常周遊列國，大晒奢華行頭，過住少奶奶生活。而陳詩欣亦經常在社交網與粉絲玩「你問我答」互動，日前有網民就問道：「有咩原因令你想嫁比（畀）你老公？」陳詩欣亦大方回應！

陳詩欣晒出老公的照片，並寫道：「佢好KAI！每日都令到我好開心，開心是一個最大原因，我最鍾意就係每日聽佢放工返來發表佢嘅偉倫。雖然一個禮拜都激親我五日，但係大多數同佢一齊我都係好幸福嘅，而且我可以成日老點佢！」相中所見，陳詩欣老公圍住兩個旅行頸枕，場面搞笑，看來她十分欣賞老公這一面！其實陳爾正來頭不小，畢業於世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion），是名副其實的學霸，也是活動創辦人兼世界級Party搞手，與百億富三代鍾培生分屬好友。

陳詩欣同老公結婚後生活幾級跳，出入高檔餐廳，又擁有多款名牌手袋，相當富貴！不過陳詩欣早前曾自爆去年情緒出現問題，幸好有老公陪伴：「2024年1月流感，病之後一度情緒低落（有好多人都話係特效藥的副作用），每天都過得很辛苦，心跳冇力手震乜都有。餐飯都唔可以好好地坐郁來郁去，好焦慮好想返屋企。2024年2月我老公決定開始帶我去旅行去完曼谷同屋企人去新加坡再同蔡嘉欣去上海望落去正常，但內心經常不安。所以這一年完全除咗網上工作之外，我都選擇周圍飛看看世界有多大學習面對接受。」而陳詩欣去年在老公陪伴下周圍飛，相信心情都已好轉！