聯乘五堅情開騷　Edan驚喜做嘉賓寸Dear Jane夠老

樂隊Dear Jane聯乘台灣男子組合五堅情的演唱會昨晚（11日）假亞洲國際博覽館舉行，甫開始他們就唱出多首歌炒熱現場氣氛，之後五堅情每位成員逐一以廣東話自我介紹，陳零九更說：「大家好，我係你男朋友。」然後賴杰宏回應說：「我係你女朋友。」引現場觀眾激動大叫。隨後Dear Jane主音黃天翱（Tim）又爆出樂隊與五堅情在綵排期間是有傾有講，但大家講不過5句說話就會迎來Dead Air。

另外，人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan)以嘉賓身分驚喜現身台上獻唱多首歌曲，他稱從小就聽Dear Jane唱歌，回憶當年讀大學期間經常會唱Dear Jane的歌曲，而主唱Tim表示今次會邀請Edan是因為知道他與五堅情有交情，所以想他擔任溝通的橋樑，被Edan笑問：「你哋係咪有代溝？」之後Edan還與五堅情中交情最好的邱鋒澤合唱《一表人才》。臨近演唱會尾聲，Dear Jane與五堅情齊齊脫下外套合唱《天黑請閉眼》為演唱會畫上完美句號。

受訪時，Dear Jane坦言半年前得知要開這個演唱會的時候，其實並不太熟悉五堅情，但經過聽對方的歌和合作之後，大家在演唱會唱都玩得好開心，又自認普通話突飛猛進。提到Tim的太太楊洛婷於社交平台上宣布父親離開一事，Tim表示外父有一段時間身體有所好轉，但之後病情就急速下滑，又指岳外父之前曾經換過心和腎臟，所以身體一直不算太健康，不過今次外父的離開亦對太太造成好大的打擊，問到岳外父的離開對他演出有沒有影響？Tim就表示自己在情緒上可以分開到，始終最受打擊的是太太，之後亦會在身邊支持陪伴她，預告之後會與太太及孩子們一起回加拿大見見家人。

至於五堅情表示今次演唱會好好玩，讓他們想念開演唱會的感覺，提到成員邱鋒澤的喉嚨不適，賴杰宏表示他現在已經失聲，暫時不能再開口說話，隊友們還透露鋒澤在演出前完全不講話，笑言前兩天大家是用默劇方式來溝通：「我哋都係比手劃腳，但啱啱佢一上到台就變咗唔同人，所以佢唔可以冇舞台（係咪因為飲太多酒？）沒有啦，開玩笑的。」提到今次Edan做嘉賓，五堅情笑指他是主辦方請來的：「不過主要係佢認識Dear Jane，同我哋都係朋友，所以佢好適合嚟做嘉賓，而且佢仲可以同鋒澤重溫友誼和對唱。」他們又指對Dear Jane有點不好意思，因為沒有辦法用好流利的廣東話與他們交流，又大讚對方用普通話唱自己的歌發音好標準好厲害。問到Dear Jane有沒有教他們說廣東話的髒話？他們笑言：「我哋本身就會。」

另外談到婁峻碩剛註冊結婚，他表示婚後生活好開心，但沒有帶上太太來看演唱會，又指不會大搞婚宴，原因是朋友太多，怕有些沒有邀請到，提到好友Tyson Yoshi亦即將結婚，他就表示到時候有機會會考慮去玩。