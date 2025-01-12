【營事檔案】氣炸米紙餃子

一般包餃子都要到粉麵舖買餃子皮，甚至需要自己搓出餃子皮，而米紙就可以節省了不少時間，而且成品的口感更有嚼勁。氣炸後的餃子，外層少少脆身，內裏則軟糯中帶嚼勁，配上香口的肉餡，十分惹味！

米紙低熱量低脂肪

米紙是一種由米粉製成的薄片，常用於製作越南春卷和其他亞洲料理。米紙主要由米粉製成，提供碳水化合物，為身體提供能量。而米紙的脂肪含量非常低，是一種低熱量的食材，再加上米紙不含麩質，適合需要無麩質飲食的人士，如乳糜瀉患者。米紙通常用來包裹各種食材，如生菜、蝦等，再配上魚露。

餃子餡料煮法營養都不同

餃子餡的款式多種多樣，而常見的餃子款式包括豬肉白菜、牛肉洋葱、雞肉香菇餡、蝦仁韮菜以及素餡等。餃子的營養價值取決於餡料的種類和烹飪方法，使用瘦肉或去除多餘脂肪，就可減少油脂攝入，而雞肉餃及簡單調味的素餃都會是較低脂餡料，而湯餃及蒸餃就會是較低脂的煮法。

氣炸米紙餃子

材料：

米紙 5張

瘦豬肉碎 80克

葱 1棵

黑芝麻 適量

調味料：

甜豉油 1湯匙

米酒 2茶匙

黑胡椒 適量

做法：

1) 葱綠部分切碎成葱花備用

2) 瘦豬肉碎加入所有調味料及葱花拌勻，醃10分鐘

3) 米紙兩面刷上水，放20克豬肉碎在米紙下半部分

4) 由下而上卷起成條狀，左右部分留有少許空位

5) 再由左卷向右成圓餅狀，兩面都撒上黑芝麻

6) 氣炸鍋180度焗15分鐘至熟透及表面金黃，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。