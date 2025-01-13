【是日通勝】

農曆十二月十四

甲辰年 丁丑月 壬午日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：安床、理髮、動土

忌：開渠、置產、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：19、36、25

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

金牛座：給伴侶多點私人空間，對方說不定更愛你。

雙子座：工作表現獲讚許，宜保持謙遜，繼續努力。

巨蟹座：人際關係出問題，慎防在不自覺下得罪人。

獅子座：事業發展受人事問題拖累，必須及早解決。

處女座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

天秤座：事業發展有顯著進步，收入也會有所增加。

天蠍座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

人馬座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

山羊座：勿為自己製造麻煩，有些事情不要太執着。

水瓶座：事業與財運出現跌勢，今天勿作重要決策。

雙魚座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）雞 財運強

（跌）鼠 易破財

鼠：是日沖煞，處理大額投資要步步為營。

牛：事業發展機遇陸續有來，應好好把握。

虎：財運較一般，投資策略不適宜太進取。

兔：心思縝密，事業發展有機會取得突破！

龍：貪字得個貧，投資必須做好風險評估。

蛇：努力改善溝通技巧，助提升工作效率。

馬：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

羊：疑心太重冇好處，對伴侶要多點信任。

猴：做事要有周詳計劃，否則難取得佳績。

雞：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

狗：財運低迷，遺失貴重物品的機會甚高。

豬：對感情問題拿不定主意，誤己又誤人。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

玄學和信仰的關係

做一個好人，本身就是一種信仰。信仰是甚麼？信仰就是希望自己比現在生活好一點，不是物質上變得更好，而是精神上變得更好！信仰是一種超越物質的嚮往，它不一定是佛教，不一定是基督教，不一定是天主教，它甚至可以沒有任何名字，只要我們守住心中的信仰，默默地做事，就能快樂地活着。

很多有宗教信仰的朋友，跟我說的第一句話往往是：「我是甚麼宗教，我不相信玄學，那是迷信的……」佛教距今二千多年，其他宗教也差不多，可是華夏文化長達五千年，除了4大發明外，我們的玄學知識也影響深遠，但過去沒有經過完善的整理，只靠有心人士搜集與實踐，其實這是古代的大數據，十分科學。你可以不信，但要尊重我們老祖宗的遺產。我們可以從你出生的年月日時，精準計算出一個人的人生密碼。可是坊間有些自稱大師當自己是神人，譁眾取寵，影響玄學文化的形象和可信性。

馬上就到農曆新年，我在多方渠道提示大家，因網絡訊息混亂，有些人說2025年1月1日已是蛇年，而最多人是把正月年初一視為蛇年的開始。如果他們想把自己的八字給坊間合資格的師傅去批，就會最清楚，今年2月3日22時11分才正式踏入乙巳蛇年，年初一只是歲首而已。