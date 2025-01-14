黃景瑜被爆同九字女星情已逝　迪麗熱巴中箭被陳哲遠unfollow

內地頂流女星迪麗熱巴同男神黃景瑜2020年合作劇集《幸福，觸手可及！》開始，就傳緋聞傳足多年，二人更一度被傳已偷偷結婚生子，剛好嗰段時間迪麗熱巴停工一年，傳聞聽似離譜但又講到似層層，令大家都想知二人關係到底如何。近日有內地媒體爆料，指黃景瑜前兩日去到北京出席新劇《冬至》活動，以前同佢一齊嘅九字女星正好都喺北京，不過當日就冇見到該女星出現黃景瑜酒店，兩人應該已經變為過去式。

網友都紛紛討論九字女星身份，有粉絲就大鬧爆料者作古仔，不過亦有網民立即聯想到迪麗熱巴，皆因迪麗熱巴全名叫「迪麗熱巴迪力木拉提」，又真係啱啱好九個字，加上二人緋聞關係未停過，令「#黃景瑜和九字女星是過去式了#」即刻升上熱搜三甲。

雖然迪麗熱巴一於少理，其化妝師仲晒出佢最新「小蛇女妝」，以靚樣迎戰傳聞，不過網民發現內地上位男星陳哲遠忽然unfollow咗迪麗熱巴，令事件同樣發酵。有指陳哲遠以前曾表示自己好鍾意迪麗熱巴，係對方粉絲，更指迪麗熱巴係自己嘅理想型，不過如今佢取消關注，係怕外界會以為佢想黐住迪麗熱巴博見報，為避嫌而於2019年已unfollow迪麗熱巴。