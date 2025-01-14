陳曉華望奪「勤工劇后」獎　劉穎鏇向「最佳衣着」獎埋手

無綫《萬千星輝頒獎典禮》將於本月19日假澳門舉行，今日一眾有份角逐獎項的候選者，包括陳曉華（Hera）、劉穎鏇、羅天宇、郭柏妍、楊卓娜等人，今日（14號）齊集記者會為獎項作拉票。

Hera分別有《最佳女配角》、《飛躍進步女藝人》及《馬來西亞最喜愛TVB女主角》提名，被問到獎項叫「3飛」，她說：「上年我冇去過頒獎典禮，但好開心可以拍宣傳片，個故事講我作為新人好努力去爭取提名，拍時喺場地度有好神奇嘅感覺，所以好想感受吓企喺頒獎台上嘅感覺。」問到最有信心攞哪個獎？她說：「『第4飛嘅《最佳衣着獎》，因為我攞過，有秘訣，衫已準備好，係華麗又有性感，簡潔得嚟又有設計感，睇到件衫就會投我票，今次唔係齋性感。」

問到是否對「最佳女配角」獎最大信心？她就話：「咁就好啦，我其實冇乜信心，因為睇到啲候選名單，有《黑色月光》嘅黃翠如，我都有睇佢套劇，真做得好好，覺得每個提名都好值得攞獎，個個都好犀利，（你應攞勤工獎？）係呀，我有劇后呢個名，再加個《勤工劇后獎》就好啦。（對《飛躍進步女藝員》有冇信心？）好多強對手，綜藝嗰邊有關嘉敏、陳懿德，覺得呢個獎都係鼓勵大家努力啦，讚吓大家有進步，其他對手都進步好大。」她又呻錯過機會，因不知《異空感應》會推出，所以在馬來西亞宣傳今年推出的新劇時，沒有為自己拉票，但開心和馬來西亞觀眾見面，並打入《馬》獎的10強已很開心及感榮幸。又補充如有獎就開香檳，冇獎會繼續努力，不過強調：「我全部獎都想要。」

劉穎鏇個人則有一個《最佳女配角》提名，不過還有參演的劇集及主持的奧運節目入圍，她說：「我係奧運6星，所以都幾期待，知道佢哋製作節目好花心思，所以希望佢哋得獎。」問到可有信心攞《女配角》獎時，她覺得候選對手太犀利，個人投楊卓娜及黃翠如，兩人演得好是值得攞獎，所以就算自己陪跑都好開心，況且尚有《最佳衣着》獎可以爭取，她希望攞到此有意義的獎項：「我件晚裝係騷腿，同埋顏色應未着過。」問到她心水的「視后」人選？她貪心謂想投姚子羚、楊茜堯、林夏薇及陳自瑤一票，因為她們演的劇，自己全部有追看，又謂：「都唔知觀眾會投邊位，但我想借呢個機會幫張振朗拉吓票，因為我成日同佢講佢會攞『視帝』，所以希望佢有好成績，我同佢拍咗新劇叫《奪命提示》，希望今年會播出。」

郭柏妍個人有《最佳女配角》及綜藝節目提名，她睇好《黑色月亮》的楊卓娜及黃翠如，還有《巾幗梟雄之懸崖＞的陳曉華，而今年她主力三部拍劇，但有四部未出街，有謂她今年較少曝光，她笑謂：「係咪消失咗？因為我喺內地拍《夫妻的博弈》，但都開心第一次喺內地拍兩個月咁耐，返香港都係即日來回，依家深圳啲戲份都完晒，仲冇唔夠10日嘅香港戲份。」

她又說今次在內地拍劇可以真正和自己相處，有學習更獨立機會，感覺有得着及是次大挑戰，望觀眾看見不一樣的自己，未來工作安排就尚未知。可覺得Hera比自己機會更多？她覺得公司好好，畀機會各演員展現自己才能，比較的想法，最緊要贏自己，她說：「我只注重自己嗰part,公司畀咗我同曉華好多唔同機會，佢喺《異空感應》中 1人分飾兩角好叻。」又說和Hera曾合作《金式森林》，對方飾演其後母，大家感情好。」

羅天宇表示本身及劇集提名有共11項提名，無奈入到10強只得《最佳男配角》，他說：「覺得呢個戰略好好，每年拍10套劇，起碼個人有2至3個提名，有主題曲、綜藝及劇集，雖然攞獎機會率係低啲，但希望拍多啲劇，我又平，非常抵用，唔加價，仲會減價。」他又謂睇好蕭正楠奪《最佳男配角》，尤其是蕭正楠：「我4齣劇有4個角色，但佢1套劇就有3個角色係好難，難在每個時段要知演緊乜，要拿捏得好好先得。」而《最佳女配角》，覺得Hera最有機會，除因和她在《巾幗梟雄之懸崖》中飾演夫妻外，亦覺得她大有進步。