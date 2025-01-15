支嚳儀獲提名「女飛躍」　感恩努力沒有白費

無綫歌唱節目《中年好聲音》的龍婷自捲入不倫戀後，形象大跌，變相造就同參加比賽而入行的支嚳儀（Venus）成為《中》中最得寵的女歌手，其實她深受無綫力捧亦不無道理，除外表亮麗，能歌善舞外，又肯捱肯做，對人亦相當親切，難怪盡得民心。

日前唱片公司頻道上載一條Venus送蛋糕的影片，唱住歌，拎住餅的Venus「跳」入唱片公司高層的office，她說：「楊枝甘露，呢個叫『爆珠珠』。」真係未食餅都覺得心甜，高層即問：「係咪你整架？」Venus就答：「梗係啦，所以你唔見我個樣好廚師嘅嘛？大家一齊享用啦。」

她接受訪問時，被問到請同事食蛋糕，她就話：「有支嚳儀喺度就有甜品架啦，就有甜蜜蜜的快樂，呢個係我表達愛方式，送上實質甜品，慰勞番我啲同事，因為做每首歌，都係成個圑隊嘅通力合作，同我首新歌《夜光漫遊》真係拍到凌晨，真係辛苦班工作人員，趁嗰日返去開會就請大家食嘢。」更謂其實未入行時，已有不少圈中人惠顧其烘焙店，令她受寵若驚，除感恩有支持者外，另一最大受益是幫她做宣傳，她說：「就係因為呢啲圈中熟客話我啲蛋糕好好食，所以真係幫我增加好多人流。」

她又謂入行兩年，能在無綫《萬千星輝頒獎典禮》中有「最佳女主持」及「飛躍進步女藝員」兩項提名外，令她覺得努力沒有白費，所以相當感恩，尤其可以嘗試做歌手以外的演藝工作，如拍攝《愛‧回家之開心速遞》飾演「「支珠絲」一角，又有機會擔任主持，她說：「做主持都幾大挑戰，因為成22集，係次培訓自己嘅好機會，當然我覺得自己仲有好多進步空間啦，希望愈做愈好。」