衛詩雅婚前性感大解放　談外間不值《破·地獄》失獎：有討論係好事

藝人衛詩雅（Michelle）今日（17日）以低胸裙現身品牌活動，大晒身材，她笑言想不到也有點睇頭，被自己震撼到：「我今日換衫時，自己嚇親自己，原來可以有變化，本身諗住着件高啲嘅打底衫，但都係算啦，結婚前性感一次。（婚紗會唔會性感？）我呢個身材，性感得去邊，其他人着某啲衫可以好澎湃，但我着就冇效果，今次係最有效果一次。婚紗未揀定，有幾套選擇，但唔會好性感，我着咗只會似童裝，所以大家唔好有太大期待。（可以加工？）係，但加咗都唔會有太大效果。」

雖然Michelle舉行婚禮在即，但她仍不忘行善，早前到了柬埔寨作探訪，提到最近有不少關於港人及內地人被誘騙到緬甸及柬埔寨的報道，問她到柬埔寨探訪有否擔心？她坦言：「都有少少驚，未婚夫時刻都有問我喺邊，自己都有開定位。」而此行她首次跟助養的女孩子見面，令她非常感動：「我由佢6歲開始助養佢，佢不知不覺已經14歲。（激發咗你嘅母愛？）有，我見到佢第一件事係攬攬佢，第二件事係叫佢攞啲功課俾媽咪睇，佢話想做醫生，佢啲字寫得好靚。（令你想生小朋友？）心情好複雜，可能未必自己生，想幫助多啲人，我本身助養咗3個小朋友，去完今次探訪，我即時助養多兩個，因為有啲環境都幾嚴峻。」她稱有跟未婚夫談過將生兒育女問題，對方跟自己想法相似，大家都持開放態度：「生唔生小朋友都冇所謂，我哋個年紀都唔細，唔生嘅話，領養都可以，如果個天畀我哋，我哋又OK。」Michelle又指會努力學習成為賢妻：「我本身係地獄廚神，但希望廚藝方面有所改善。」不過她近期太忙，未有時間下廚，她之前更因疲勞過度，以致深層肌肉抽筋險要召喚白車。

另外，講到電影人文雋為Michelle未能憑《破．地獄》獲得「電影評論學會」的最佳女主角感不值，她稱因太忙未有留意：「電影有討論度係好事。（文雋認為《破·地獄》咁受觀眾歡迎，但都冇大獎，係與觀眾為敵。）每個人鍾意嘅嘢都唔一樣。（係小圈子？）尊重獎項決定，有獎當然開心，但冇獎都唔會失望，因為已經盡咗自己最大努力。（佢戥你不值，會唔會好感動？）每個人稱讚都會感動，睇到大家為電影都好努力。」至於內地將延長《破·地獄》的上映期，會橫跨農曆新年，她認為是好事，可以讓更多人看到這部電影，而電影被看好成為金像獎最佳電影，她稱以平常心看待所有獎項，最重要是享受整個過程，問到會否幫手拉票？她說：「一定，一直有拉票，我每次見到新朋友都會問佢有冇睇過，希望可以多啲人睇到。」