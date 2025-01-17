正鑄真優　嫩口小甜心

喺日本藝能界有好多大型女子偶像團體，當中嘅成員年輕可愛有活力，唔止憑舞台表現贏得一眾宅男嘅支持，仲會不時換上泳裝騷吓Body，好似今日為大家介紹嘅小甜心正鑄真優，就得到唔少寫真迷嘅正面評價。

清純可人兒

提到日本大型偶像團體，成軍接近20年嘅AKB48都算係最出名一隊，事關隊內有好多人氣成員，頻頻成為各大雜誌邀約拍攝水着寫真嘅對象，就算畢業後作單飛發展，喺寫真界一樣有價有市，好似小嶋陽菜、永尾瑪利亞等等，而身為師妹嘅正鑄真優亦漸漸喺寫真界活躍起嚟。

今年19歲嘅真優，係AKB48第17期研究生，個樣生得可愛嫩口，帶少少萌味，氣質清純，係好多男士心目中嘅小甜心。身材方面，阿妹係就係矮咗啲啲，但好有曲線美，上圍分量十足，目測應該有E Cup咁大，加埋肌膚白滑鮮嫩，難怪喺寫真界初試啼聲就已經贏得唔少好評！

靠努力突圍

埼玉出身嘅正鑄真優，就讀高中嘅時候就開始做兼職，喺一家知名牛肉飯專門店打工，期間接觸到唔同階層人士，發現好多顧客鍾意AKB48，加埋本身都好想喺藝能界發展，當知道團隊招募新一期成員，第一時間報名兼順利獲選。講真阿妹嘅歌藝唔錯，舞藝則有待改進，但原來佢之前有玩體操，仲要係11年咁耐，所以擁有一身柔軟嘅筋骨，相信畀心機啲練習，跳舞問題唔難克服。

另外，真優有意喺寫真界發展，希望可以推出個人寫真集，仲好想去到意大利取景添！以阿妹嘅質素，要得到寫真迷嘅歡心，應該唔難，若然可以喺鏡頭前做多啲優美嘅體操動作，就更加Perfect！

家陣正鑄真優仲係AKB48成員，登入佢嘅社交網，可以知道其所屬團隊嘅演出消息，仲會搵到唔少近期拍攝嘅靚相。

Profile

年齡：19歲

身高：5呎1吋

三圍：33E-23-34