游學修睇好《破·地獄》金像獎奪佳績　爭影帝有保留：給選民決定

由藝人游學修與蘇子情主演，一連10場的舞台劇《試鏡》，昨晚（17日）假灣仔藝術中心舉行頭場，該劇導演朱栢謙、美術指導張蚊及出爐金馬影后鍾雪瑩等亦有現身支持，《試鏡》全長一個半小時，期間沒有過場、轉場景，一氣呵成不設中場休息，對演員是一大考驗。

二人完成演出後受訪，表示滿意表現，亦感恩未有甩漏，對於現場觀眾反應，子情指某些笑位也是他們意料之外：「應該每一場都會唔同。」談到她劇中以情趣內衣配T-Back造型登場，晒股晒腿兼大騷事業線，非常性感，她表示跟張蚊試裝也花了2、3小時，得出這個造型開心滿意，問會否擔心走光？她笑謂：「安全嘅，唔會有遺憾嘅，哈哈！（擘腿動作大膽？）交畀導演考量，導演冇迫我哋做任何嘢。」問到游學修面對如此性感是否不敢直視？他笑指要「焗睇」才可專心演出。對於劇中重覆出現劇中劇不停交錯，演出時會否混亂？他表示觀眾很聰明會看得懂，子情表示雖然有難度，但值得挑戰。

另提到「香港電影評論學會」早前各項大獎，劉青雲以一票之微，力壓《看我今天怎麼說》的游學修奪得「最佳男演員」，游學修笑言很高興：「只係輸劉青雲一票，仲唔開心？咁威！」提到該會創會會員、資深電影人文雋，公開表示質疑賽果不公，對破香港票房紀錄的英皇電影《破·地獄》竟未有任何獎項感到不值，游學修説：「逢係呢啲投票嘅獎都冇乜好拗。（小圈子？）所有比賽都係小圈子，又唔係全球人投票，幾好吖！」問到對今屆金像獎入圍信心？他坦言2024年有很多好作品，交給選民決定：「就算入唔到都係理由充分，有就當然開心。（睇好邊部作品？）我同文雋一樣都好支持《破·地獄》，不過佢敢言過我，佢Die hard過我，哈哈！」

談到坊間有人狠批其作品《公開試當真》，游學修表示要「聽咗先」吸取教訓，相信一定有改進空間。