和親友共聚，吃飯時少不免配點酒助興，又能提升味道體驗。吃過飽飽滯滯，大家又愛來一杯茶湯醒酒去膩，茶酒之間，關係密不可分，除有新出茶品，還有因應新年推出的限量版，任君選擇。

龍納百福

來到新年，甚麼都講意頭。尖沙咀皇室御用食品及茶葉品牌今年推出春節限定的新年好運散茶金屬圓罐裝，茶葉以白牡丹茶作基調，加玫瑰花和荔枝提香，配以紅色罐子喜慶得體，和農曆新年精選餅乾及新年朱古力牌一起享用，最好不過。此外，品牌和本地風水設計師合作，推出富貴吉祥、愛情甜蜜、身體健康和事業順遂4款禮盒，內有不同的茶葉、氣泡茶或美酒，用來配餅乾或朱古力均可。

濃郁紅茶

醇厚的茶湯，迷人又解膩。新加坡茶葉品牌今年推出的蛇韻之茶，以紅茶和熟成茶調配，滲出香料、柑橘、菠蘿和金盞花的氣息，香氣複雜而餘韻悠長，配以用靈蛇設計的包裝，生動活潑。此外，品牌亦有推出以五行作靈感設計的茶具，金色撒哈拉荒漠茶壼代力量和精確，木的獨烹系列茶盤寓意生長和重生，其他還有象徵水的法式玻璃茶壼、火的五時茗茶熏香蠟燭和土的現代藝術系列茶壼，任君選擇。

傳統口味

對長輩來講，傳統的茶藝和茶湯最合他們心意。老字茶葉品牌推出不同的限定賀年系列，金蛇獻瑞方片禮盒和金蛇獻瑞單餅禮盒裝以普洱熟茶做主角，金玉滿堂禮品套裝內有6款傳統茶品，包括普洱生和熟、高山紅茶和雲南白茶等。因應新年，選購指定商品，1件有75折、2件有7折，購買3件可獲燜燒壼，數量有限，送完即止。

威士忌風味

愛邊摸酒杯底邊傾的你，美酒最得歡心。香港威士忌網上專賣店今年特別推出黑蛇威士忌套餐應節，內有4枝獨立裝瓶商的特色美酒，Rea Snake來自初填前波本威士忌酒木戈弓月，有椰子、朱古力和拖肥的味道，Black Snake VAT 6 Fourth Venom以迷你雪利酒熟成，富乾果、朱古力和堅果氣息，Puff Adder是調和麥芽威士忌，順滑而有蜂蜜、水果及香料氣息，至於Chimera，有煙熏和焦糖香氣，各有風味。

時尚奢華

過年要夠喜慶，繽紛色調不可少。干邑品牌和中國時裝設計師合作推出蛇年合作限量系列，限量版的V.S.O.P以抽象蛇型圖紋在花卉中穿梭的動態設計，外盒以浮雕藝術打造如布料手感。X.O以紅紫色漸層打造，以菱形和浮雕蛇作元素。指定版的干邑以紅色和蛇浮雕設計，瓶項有柔軟的皮飾，時尚雅致。美酒不單可淨飲，還可以加冰或調配雞尾酒，加添節日氣氛。