馮允謙雲浩影殺入啟德主場館　舉行首場測試音樂會

可容納5萬觀眾的啟德主場館今日舉行首場測試音樂會《FOUR in LOVE萬人Charity Live 2025》，演出歌手包括馮允謙（Jay)、樂隊Dear Jane、雲浩影(Cloud)和陳凱詠(Jace)，演唱會只開了一面舞台，現場約1.8萬觀眾及4000 名觀眾於草坪上。演唱會較原定6時遲了35分開騷，於16時35演唱會開始。

由Jay Fung打頭陣，演唱《入場人士注意》及《無理取樂》兩首歌後，表示今晚演唱會自己第一個出場，所以是這場館第一個踏台的歌手，心情既緊張又興奮，希望現場觀眾跟他一同合唱《遠在眼前》，感受1.8萬人一齊合唱的歌聲，之後Jay在台上自拍及錄短片作記念，全場亮起手機燈。

Cloud自彈自唱《願望之翼》有6位小朋友扮成「雲朵」伴唱，Cloud讚小朋友得意可愛，童星出身的她，回憶以前也在演出歌手身邊伴唱。Cloud現場興奮地帶起此場館第一個人浪，「細個唔夠膽諗太多嘢，自從身邊越來越多人畀支持我，原來我諗嘅嘢係可以成真，我一開始冇諗過喺咁大嘅場館表演，呢度大個紅館，好開心同大家分享呢個第一次。」

Jace快跳兩首歌後飲水，她表示好鍾意今次主題FOUR in LOVE，指愛可以有好多種方法呈現，例如尖叫聲和亮手機燈，說罷全場歡呼，她覺得愛需要勇氣，上年收到好多人的愛才寫到《那黑夜沒很夜》。

本月喪父的楊洛婷收拾心情擔任大會司儀，與現場觀眾玩派心遊戲，非常專業。之後介紹最愛的樂隊、老公黃天翱（Tim）主音的樂隊Dear Jane出場。Tim表示：「昨晚綵排對住吉位，幻想過坐滿人會點？原來幻想唔到，依家望住大家嚇咗一吓，好勁！」最後眾歌手帶領數十位年輕合唱團合唱《Happy Together》，及影大合照，晚上8時10分演唱會結束。