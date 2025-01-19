何啟華遇電騙抽水校友會宴破地獄　玩轉騙徒唔識覆

網上騙案層出不窮，騙子更無差別呃人！繼李司棋自爆遇騙徒欲電騙她2,000元後，原來男圑ERROR成員何啟華（Dee）亦成騙子目標。日前他在社交網分享對話截圖，指收到一位自稱是「楊鎧美」女士的訊息，溫馨提示他記得出席下周六的校友聚會，不過Dee已察覺有異樣，先問對方是誰，後再扮「中招」回覆對方：「嗰個聚餐，我記得呀，原本有個演唱會我都推咗準備出席」。

而「楊」女士再來一招以退為進，聲稱「搵錯人」，但不下線之餘，繼續搭訕試水溫，然而Dee當然非省油的燈，繼續扮入局跟對方謂：「唔怕，我都真係有校友，你都可以一齊嚟。」然後再繼續「吹」：「當日壓軸仲要破地獄，你可以嚟我教你」，對方轉話題問他私事，如他幾多歲，Dee就開始「大」對方，要求互相交換照片做朋友，但他Share的近照卻是經P圖的爆肌照及律師扮相開心相，而「楊」女士亦知事敗，大讚Dee「帥氣」後再沒下文，Dee在Story收集「係咪律師很帥氣」的答案，再註明：「想呃我？我呃大架。」

Dee智破電騙黨被大讚叻仔，不過亦有網指他Po ERROR於本月25號舉行演唱會的宣傳短片，留言：「成為香港第一人去到東京巨蛋開Show演唱，而呢個『第一』應該冇人會想重複，C U in HK」，片中身處露天場地的他，型到跌渣，但最後向鏡頭舉中指，似乎有教壞細路之嫌。