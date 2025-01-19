【營事檔案】芝士火腿意粉

芝士火腿是不敗的組合，芝士火腿三文治相信都是不少人方便又美味的早餐。而今次就將芝士煮成汁，而火腿就成為配料，都是十分美味的組合。

蒟蒻加入意粉 加纖加營養

蒟蒻意大利粉是加入了蒟蒻，才擠壓成型的意大利粉。由於加入了熱量相對較低的蒟蒻，因此在同一分量中，熱量就相對低，但同時分量一齊，就會更有飽肚感。加上蒟蒻擁有豐富的膳食纖維，更加為意大利粉增加了纖維，即使不進食額外的蔬菜，都有一定分量的纖維量。

低脂芝士補鈣

低脂芝士是使用低脂或脫脂奶加工處理的奶製品，保留了芝士的香味和營養，同時降低了脂肪和熱量的含量。

而低脂芝士是鈣的良好來源，有助於維持骨骼和牙齒的健康。可留意包裝上，有標示為「較低脂」的加工芝士片就相對更適合。

芝士火腿意粉

材料：

蒟蒻意大利粉 80克

三文治火腿片 2片

脫脂奶 半盒

低脂芝士 2片

調味料：

鹽 適量

黑胡椒 適量

做法：

1) 開火加熱煮沸至水滾，水滾後加入意大利粉，煮約10分鐘，盛出備用

2) 火腿片切條備用

3) 燒熱鑊加少許油，加入火腿片炒香

4) 加入牛奶及芝士片煮溶後加入意粉

5) 煮至收汁後加入鹽及胡椒調味，完成

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。