歐倩怡再爆2度小產強調非新鮮事　倪樂琳慈善步行着錯衫

無綫藝人包括洪永城、安德尊、游嘉欣、應屆四位香港小姐倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤和王汛文等人以及HOY TV派出節目《健康關注組》代表敖嘉年、朱智賢、歐倩怡和麥詩敏等於今早（19日）現身齊齊參與慈善步行活動。洪永城表示對上一次參加這個慈善活動已經是12年前，亦好開心透過今次活動可以與一班同事聚聚，他又指會呼籲家中囡囡多做慈善活動。

提到洪永城家中8個月大的細女，眼袋下貼上紗布，疑似為士多啤梨痣作出治療。對此，洪永城坦言為囡囡做了激光，初初做治療時都好擔心，因為激光的地方與眼睛太近，怕會影響到視力，但經過多方面的求醫了解，醫生都建議可以去做，現在暫時只接受了一次治療，表示再做3至4次，印就會明顯慢慢淡或移除：「雖然都有人話過唔好搞佢，嗰印會自自然消失，但我擔心嗰印會愈長愈大，所以就想喺佢未大嘅時候處理咗先，囡囡都好叻，冇事，淨係喊咗幾吓，因為有麻醉，之後就瞓咗一覺。」

他又指現在自己成為了緊張爸爸，特意要讓家中工人姐姐捉住囡囡的手仔，等她不要抓到傷口。問到大女見到他將注意力放到細女身上會否呷醋？他就表示大女現在3歲，開始有少女心，所以都會有一點點妒忌，但她始終是好家姐，會經常提醒妹妹前方有雜物會危險，不要爬過去。農曆新年將至，他就表示會到親朋戚友家中拜年，亦會派利是及代兩個囡囡收利是，問到會否儲存好囡囡們的利是？他就笑說：「冇晒㗎啦，啲學費咁貴。（畀定翠如肚裏BB？) 會啊，一封大利是，同埋我已經畀咗好多嬰兒Contact佢，有一啲嬰兒技師聯絡，贊助商等等，相信呢啲會比利是更加豐厚。」他又笑言翠如兩公婆扮神秘，不透露嬰兒性別，但他自己就猜是男孩子。

同場游嘉欣表示今早5點就起床，喝了一杯咖啡，指因為早前到內地拍攝劇集《夫妻的博弈》好多時都要凌晨就起身拍劇，所以都習慣，表示內地取景的部分已經拍攝完畢，只剩下香港部分。今次是她與高海寧有最多對手戲的合作，大讚高海寧就像一位大姐姐好照顧後輩，在她身邊好有安全感，從她身上獲益良多。她又笑言在內地拍攝兩個月，當地外賣好方便，原本以為自己會肥住回港，豈料因為拍攝辛苦，反而瘦了：「因為攰到唔想食嘢，只想瞓覺，但都開心。」提到農曆新年，她就表示通常會留家中看電視，甚少拜年，不過都抽時間行行香港街道，認為有一段時間不在香港，甚是掛念。問到她會不會派開工利是？她就表示以往都有，但今年想搞新意思，想派親手製作的點心。另外提到網上搜尋她的名字，第一張圖片會彈出溫碧霞樣的照片，她就覺得好有趣，笑言自己小時候好喜歡她演的妲己。

至於應屆港姐倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤和王汛文齊齊亮相，惟倪樂琳衣着打扮略顯格格不入，竟然身穿黑色長靴及短裙現身，而其餘三位港姐都是着牛仔褲及波鞋，她笑指被楊梓瑤「跣咗一鑊」：「因為我哋前一晚傾緊着咩衫，大家都話想着長靴。」而楊梓瑤解釋因為自己之後諗諗吓覺得還是着波鞋比較好，所以立刻轉軚，事前亦有傳訊息通知倪樂琳，不過對方就顯示沒有看到訊息，倪樂琳笑言：「可能因為我太早瞓，同埋朝頭早要趕住化妝執嘢，好忙唔得閒睇。」

歐倩怡近日自爆兩度小產的不快經歷，指在婚宴前一兩天便小產，不過小產後仍然繼續進行婚禮，對此歐倩怡表示只是單純分享自己的人生經歷，加上事情已經過去多年，都不是甚麼大事了。她又指自己其實10年前做其他訪問的時候都有分享過小產事件，而且之前做節目有談開有關於孕婦營養飲食，所以腦內有好多這些想法，絕對不是特地要找一些話題來說，問到她當時有沒有想過要延遲舉行婚禮，養好身體先？她就表示：「冇諗咁多，同埋我好被動，因為結婚始終唔係一個人嘅事，我最主要都係照顧好自己身體，其他嘢你嘅人生係咁就係咁，唔需要太介懷當時嘅決定啱唔啱。（當時郭晉安知道？有冇叫你休息吓？）其實都唔想再提咁多以前嘅嘢。」