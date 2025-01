彭于晏肖像被社交網難民瘋狂洗版 釣出本尊親回:This Is Me!

近日社交網湧現大批社交網難民,有網友拿台灣男神彭于晏照片和TikTok難民打招呼,相關話題登上熱搜引起關注。而彭于晏的工作室日前(16日)回應網友拿彭于晏照片和「難民」打招呼:「Hi,this is me. Nice to meet you!」

事件起因要追溯到TikTok被美國下禁令,大量外國網民湧入內地社交媒體小紅書,並發貼自稱「TikTok難民」,在這些「難民」發布的內容下,有網友開始用彭於晏的照片配上各種打招呼的話語進行評論。這種獨特的創意迅速吸引了大批網友倣效,彭于晏的照片開始在相關評論區瘋狂洗版。