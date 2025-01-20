雲浩影為捕捉唯美畫面瞓枱底　被珠片拮晒入肉

歌手雲浩影（Cloud）推出第三張個人專輯「TOUCH OF ABSENCE」，以自我成長為題。新碟主題與Cloud的首張及第二張專輯互相呼應，講述傷痛過後、沉澱自我再重新出發的過程。為拍攝新碟靚相，她與團隊於凌晨4點便出發，成功捕捉美麗柔和的陽光。

Cloud表示今次的拍攝風格與過往不同，更着重空間感：「過往係好多Close up、會有好多唔同嘅衫，今次係更加着重情感、Pose上嘅表達。」換上不同造型，分別是搶眼的紅色上衣和透視珠片裙，以及高貴的白色貼身長裙，兩套衫均有若隱若現的感覺。她表示穿搭上作出了新嘗試說：「今次嘅衫的確係比較性感，自己都有少少擔心，有做Gym、打下網球同食少啲Carbs（碳水化合物）。呢啲衫都係我平時比較少着嘅類型，好似呢件紅色衫，我平時好少着紅色，為咗迎合主題就嘗試咗好多唔同顏色，表現到雲唔同嘅面貌同狀態。」

團隊利用水和冰去表達雲不同的狀態，其中一個場景，Cloud要躺在玻璃餐枱底下，工作人員再從高處倒水至枱上以捕捉唯美畫面。被枱腳包圍的她要在狹窄空間內擺出多個甫士，難度爆燈。另外，身穿珠片裙的她亦不時要蹲低或躺下，絕不簡單。她說：「辛苦係可能要用手踭撐住個石屎地，成個身體嘅力放晒喺度，或者要着住珠片裙要做啲姿勢，呢啲珠片全部都拮入肉，辛苦但值得，好期待想睇到成品。」

踏入2025年，Cloud感恩表示入行第3年能推出第3張個人專輯，透露新碟內有一首自己很喜歡的英文Cover歌。至於新年願望，直言是舉行個人演唱會：「好開心出咗呢隻碟，更加期待會有大碟，更更更加期待會唔會有自己嘅個人演唱會。入行都一段時間，好想將自己儲落嘅歌，排一個演唱會嘅Rundown送畀大家，呢個都係我嘅願望。」