「玉女掌門人」菲比姬絲為愛息影近照曝光　年過60依舊索爆

對於上一輩影迷來說，對於美國女星菲比姬絲（Phoebe Cates）的名字絕對不會陌生，她憑住「靚樣」走紅於80年代，曾主演過多部賣座電影《反斗妹》（Fast Times At Ridgemont High）與《小魔怪》（Gremlins）等，除了歐美走紅之外，日本亦紅過一段時間。不過菲比於1994年拍罷電影《Princess Caraboo》之後毅然離開影壇，直至2001年復出為《反》拍檔珍妮花積遜李（Jennifer Jason Leigh）執導的電影《The Anniversary Party》作「友情客串」。

那到底菲比姬絲為何在事業頂峰之下「息影」？原因是為了家庭。菲比於90年代初與美國男星奇雲格連（Kevin Kline）結為夫婦，2人婚後育有1子1女。做了母親後菲比決心離開影壇做全職「湊仔婆」。奇雲繼續於影圈工作，而息影多年的菲比做時裝店老闆娘，她於2005年在紐約開設時裝店Blue Tree至今。雖然「息影」，但61歲的菲比仍然「明艷照人」樣貌與身材與昔日分別不大！至於菲比與奇雲的子女亦接父母棒成為藝人，兒子Owen Kline是導演兼演員，而女兒Greta Kline則是歌手，為了證明自己實力不靠明星父母，她以Frankie Cosmos作為藝名。

【亞洲人血統】

菲比姬絲原來有亞洲人血統，她的母親Lily是中國菲律賓混血兒，母親於上海出世。而父親Joseph則是土生土長的美國人。