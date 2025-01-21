酒店主題菜單　食出好運和意境

難得一家人齊齊整整過年，無論是團年飯又或賀年大餐，都要盡善盡美。多間酒店高級中菜廳因應新年，選用矜貴食材為客人打造不同的主題菜單，另外更有精緻的賀年點心，再加上自助餐限定美饌，讓客人吃出好意頭。與此同時，新春過後緊接就是情人節，部分餐廳已推出主題餐牌，大家不妨早點預算，打造浪漫意境。

包羅萬有

新年菜最緊要矜貴有派頭，尖東五星級酒店高級中菜廳於1月29日至2月12日推出款新春意頭菜，包羅萬有內是蠔皇扣鮑魚、海參、花膠、鵝掌和北菇，分量十足。金銀滿屋即金銀鮮帶子，吃過燒金錢雞伴油泡龍蝦球及西蘭花，寓意來年龍騰四海。1月29日至2月4日則有各款精選點心，新出的蟹籽芹香瑤柱百花釀魚肚代表兒孫滿堂，美味又喜慶。自助餐廳則於1月29日至31日在晚餐時段推出吉祥如意菜式，包括代表風生水起的撈起、財源廣進的鴨肝慕絲、包羅萬有的花膠鮑魚鴨掌、發財好事大利的髮菜蠔豉燜豬脷和各式甜點等，同樣豐富。

養生湯羹

來到冬日，總愛來點湯水進補。西九五星級酒店米芝蓮星級中菜廳於1月29日至2月12日推出新年菜譜，其中一道重點推介的蛇年增鴻運，是指花膠菊花仿蛇羹，以花膠代替蛇羹，老少咸宜，同樣養生。其他有金碗避風糖蝦球廣島蠔、南非26頭吉品鮑魚扣鵝掌和紅甜椒臘味炒和牛崧伴生菜片等菜式。1月29日至1月31日更有限定的賀年晚市套餐，讓客人細意品嘗。此外，星級意大利餐廳、大堂酒廊和自助餐廳都能於大年初二欣賞煙花，為此特別日子還有主題菜單，大家不妨留意一下。

創意粵菜

有選擇困難症的話，套餐似乎深得你心。尖沙咀五星級酒店高級中菜廳於1月18日至2月9日推出，師傅的菜式融合廣東風味和創意，打造出金箔黑魚籽鮑魚溏心蛋、紅燒花膠雞絲素翅羹、發財多子金錢瑤柱甫和雙璜頭抽鳳脂蒸東星斑等，套餐有4人、6人或12人選擇，更加彈性。自助餐廳於1月28日至2月2日會供應鴻圖繽紛撈起、脆皮燒乳豬豬、翡翠髮菜金輪蠔皇扣花膠筒鮑魚和山楂發財豬手等，加添喜慶。來到情人節，還有限定的現代歐陸套餐、浪漫喜粵饗宴和情人節海鮮自助盛宴，日日都好似過節咁開心。

自助吃到飽

時令節的美食，最開心是管夠吃到飽。佐敦一間酒店米芝蓮星級餐廳會推出星級鮑魚盆菜，以及有自家製XO醬、香酥琥珀核桃和人參烏龍茶的星級嘗味禮盒應節外，1月17日至2月7日會有9道菜新春團年套餐，內有蟹肉燴燕窩、鴻運脆皮雞、十頭鮑魚扣花膠及生炒臘味糯米飯等菜式，另有多款單點賀年菜選擇。自助餐廳於1月27日起會有味曆歐遊自助餐，但於1月29日至31日特別推出多款新春菜式，呷一口淮山杞子響螺燉雞湯後，就可品嘗葱燒海參、椒鹽鮑魚、竹筍乾煎生蠔、鮑羅萬有富貴撈起和金柱蠔豉肉鬆生菜包等，甜點有朱古力金幣、利是糖、糖蓮子、角仔和笑口棗等，再加上得意的乳豬立體蛋糕、新年柑橘慕絲蛋糕和蛋糕，情人節當晚則有心型瑪德琳蛋糕和情人節紅桑子拿破崙，好味又過癮。

傳統美饌

啟德一間酒店的西班牙川菜餐廳走新派路線，但於1月25日至2月16日，特別為客人供應傳統的新春賀年晚宴菜單，當中包括元貝明蝦撈起、髮菜蠔豉豬脷、富貴水晶脆皮雞、蠔皇原隻五頭鮑魚和金華麒麟銀鱈魚等，最後以生炒臘味糯米飯和紅豆沙湯圓作結。另外，酒店亦有傳統盆菜和賀年糕點選擇，出外或在家用餐都無問題。