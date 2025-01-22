Bam Bam親自回應緋聞！Jennie宣布3月發行首張大碟

韓國人氣女團BLACK PINK成員Jennie將於3月7日推出首張個人大碟《RUBY》，專輯將收錄15首歌，包括她去年10月公開的的歌曲《Mantra》。

今次專輯請來多位海外藝人合作，包括美國男星Donald Glover、美國男歌手Dominic Fike、英國女歌手Dua Lipa、法國演奏家FKJ及美國女歌手Karly Marina Loaiza等，事務所表示：「《RUBY》是充滿Jennie獨有音樂色彩的專輯，會給大家看到Jennie在音樂上的無限可能性。」而Jennie將於4月13及20日出席美國大型音樂節《Coachella音樂節》。

另外，Jennie去年9月與男團GOT7泰籍成員Bam Bam在美國街頭被捕獲，因而傳出緋聞，當時事務所火速否認戀情，指兩人私交甚篤，同樣身在當地而相約一起用膳。而Bam Bam近日與GOT7隊友一起亮相網上節目，期間他談到因與Jennie一起吃飯而傳緋聞：「一起吃飯很平常，大家總是看到別人站在一起就說是談戀愛。」又指GOT7與BLACK PINK從練習生時期已是朋友。