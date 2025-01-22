陳柏宇大女唱歌識轉Key　細女音準但欠感情

《CHILL CLUB》今日宣佈與日本音樂頻道THE FIRST TAKE聯手打造全新音樂企劃《CHILL CLUB x THE FIRST TAKE:The Stage of Voice》選秀比賽，MIRROR成員柳應廷（Jer)、陳柏宇 (Jason) 、林奕匡，黃妍和葉巧琳現身撐場。

Jer表示剛知道這消息，未知身邊朋友有冇興趣，不過發現不少素人粉絲唱功不俗，而且很喜歡選用他的歌參加外面的歌唱比賽，如果有粉絲有意參加，也會幫忙轉載作鼓勵。Jer表示在今次選秀中可能會擔任表演嘉賓，問會否做導師？他表示：「睇吓有冇時間，得閒就冇問題，因為今年會做好多歌，又要準備專輯和籌備下半年開個人騷。」直言很想去啟德主場館開騷，笑言因為近公司，他表示今年預計會推出5、6首歌，是否因為去年放慢了腳步？Jer表示去年MIRROR巡迴騷佔了大半年時間，今年會集中做歌，也想開個人巡迴騷，「當然想，因為每個騷都有靈魂，諗咗個主題咁辛苦，都想分享畀多啲人知道。」

陳柏宇就表示不打算叫朋友參加比賽，講笑身邊的朋友都年紀大，應該留給時下年輕人參予。台上他講笑要請女兒來「踼館」，指大女唱歌會轉Key，細女音準，似乎都有唱歌天分，又指細女不怕醜，早前來錄音室探班，即場唱了首ABC，「音準不錯，但感情麻麻，記唔晒歌詞，（融入你啲歌裏面？）未有打算咁做。」2月15及16日將在會展舉行《LIFE IS LIVE演唱會2025》，有傳門票銷情一般，他為谷飛親自在電車站舉牌落力宣傳，Jason表示不清楚銷情，問落力宣傳可有用？「唔知，無問銷情，係未賣晒飛，宣傳會照做，同事好有心機諗點做，我都會配合，自己只顧好歌手部份，練歌和排舞，（學龔嘉欣送鮑魚奇招谷飛？）派廚師腸囉！（會擔心？）唔擔心，騷一定會做，未賣晒都會做。」Jacon沒有考慮太多原因，唯一是知道觀眾都好鍾意睇貴飛，笑言以後可考慮全場劃一貴飛，又或者將貴飛區逐行減10元作招徠。有建議叫師妹們每人孭100張飛，葉巧琳立即落閘表示無錢。

葉巧琳在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上自爆已婚，她表示2021年與男友拉埋天窗，當時並沒有擺婚宴，只簡簡單單斟茶和簽紙，並無刻意隱瞞，同事和朋友都知道，早前在頒獎禮上公開宣佈後，感覺身心舒暢，因為近年被問起男朋友時，覺得以男友稱呼好奇怪，所以已轉口叫「我嘅男人」，她表示：「一直以嚟都覺得結婚係兩個人嘅事，婚書對我意義不大，結婚最主要係想畀父母知道有人承諾會照顧我。」她指老公是圈外人，不愛曝光，也沒有歌喉，但很喜歡聽歌。由於結婚時連婚照都冇影過，陳柏宇即自焉做攝影師。有傳「樂壇小天后」炎明熹加入做他師妹，他對傳聞存有很多問號，也沒有過問，沒有花心思是真是假。