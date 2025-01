陳柏宇大女唱歌識轉Key　細女音準但欠感情

《CHILL CLUB》今日宣佈與日本音樂頻道THE FIRST TAKE聯手打造全新音樂企劃《CHILL CLUB x THE FIRST TAKE:The Stage of Voice》選秀比賽,MIRROR成員柳應廷(Jer)、陳柏宇 (Jason) 、林奕匡,黃妍和葉巧琳現身撐場。

Jer表示剛知道這消息,未知身邊朋友有冇興趣,不過發現不少素人粉絲唱功不俗,而且很喜歡選用他的歌參加外面的歌唱比賽,如果有粉絲有意參加,也會幫忙轉載作鼓勵。Jer表示在今次選秀中可能會擔任表演嘉賓,問會否做導師?他表示:「睇吓有冇時間,得閒就冇問題,因為今年會做好多歌,又要準備專輯和籌備下半年開個人騷。」直言很想去啟德主場館開騷,笑言因為近公司,他表示今年預計會推出5、6首歌,是否因為去年放慢了腳步?Jer表示去年MIRROR巡迴騷佔了大半年時間,今年會集中做歌,也想開個人巡迴騷,「當然想,因為每個騷都有靈魂,諗咗個主題咁辛苦,都想分享畀多啲人知道。」

陳柏宇就表示不打算叫朋友參加比賽,講笑身邊的朋友都年紀大,應該留給時下年輕人參予。台上他講笑要請女兒來「踼館」,指大女唱歌會轉Key,細女音準,似乎都有唱歌天分,又指細女不怕醜,早前來錄音室探班,即場唱了首ABC,「音準不錯,但感情麻麻,記唔晒歌詞,(融入你啲歌裏面?)未有打算咁做。」2月15及16日將在會展舉行《LIFE IS LIVE演唱會2025》,有傳門票銷情一般,他為谷飛親自在電車站舉牌落力宣傳,Jason表示不清楚銷情,問落力宣傳可有用?「唔知,無問銷情,係未賣晒飛,宣傳會照做,同事好有心機諗點做,我都會配合,自己只顧好歌手部份,練歌和排舞,(學龔嘉欣送鮑魚奇招谷飛?)派廚師腸囉!(會擔心?)唔擔心,騷一定會做,未賣晒都會做。」Jacon沒有考慮太多原因,唯一是知道觀眾都好鍾意睇貴飛,笑言以後可考慮全場劃一貴飛,又或者將貴飛區逐行減10元作招徠。有建議叫師妹們每人孭100張飛,葉巧琳立即落閘表示無錢。

葉巧琳在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上自爆已婚,她表示2021年與男友拉埋天窗,當時並沒有擺婚宴,只簡簡單單斟茶和簽紙,並無刻意隱瞞,同事和朋友都知道,早前在頒獎禮上公開宣佈後,感覺身心舒暢,因為近年被問起男朋友時,覺得以男友稱呼好奇怪,所以已轉口叫「我嘅男人」,她表示:「一直以嚟都覺得結婚係兩個人嘅事,婚書對我意義不大,結婚最主要係想畀父母知道有人承諾會照顧我。」她指老公是圈外人,不愛曝光,也沒有歌喉,但很喜歡聽歌。由於結婚時連婚照都冇影過,陳柏宇即自焉做攝影師。有傳「樂壇小天后」炎明熹加入做他師妹,他對傳聞存有很多問號,也沒有過問,沒有花心思是真是假。