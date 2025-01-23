張景淳偕粉絲慶生　 羅天宇神秘現身送「親密」驚喜

藝人張景淳今日（23日）44歲「牛一」，日前在葵涌與近百來自香港、內地、澳門、新加坡及馬來西亞的絲舉行生日會慶生，好兄弟羅天宇及李興華更神秘出席助興。景淳雖然入行多年，但原來從沒舉辦過生日會，今次生日會是人生的第一次，但可惜的是壽星仔在生日前卻病倒患上重感冒，只好頂著一臉病容，聲沙沙與大家互動慶生。

近日在澳門工作的羅天宇，以及長居深圳的李興華當日花了數小時車程來回香港，給景淳驚喜，為了不讓景淳發現，他們推蛋糕出來時把帽子壓得很低，令景淳以為是場地工作人員，竟然完全沒有發現，之後天宇和興華將行動升級為他戴皇冠及綵帶，面對突如其來的「親密」行為嚇得景淳連忙問是怎麼回事，才發現原來是好兄弟到來，相當驚喜搞笑。

粉絲相當有心為景淳準備的蛋糕布充鈔票裝飾，祝願他一路發財，景淳表示同意，並希望自己能快點賺多些錢早日「脫貧」。生日會上跟粉絲玩默契答題遊戲，被要求在「靚仔但單身」和「有錢但禿頭」二選一，景淳表示單身沒有問題，因為有大家，認真口甜舌滑。玩遊戲的嬴家可獲得他親手寫的揮春，其中一張揮春寫得相當撩草，景淳笑指像符咒，可以拿來辟邪，新年絕對歲歲平安！

粉絲之後將自己的祝福剪成影片，及寫在生日簿上，送給景淳，表示自己會與景淳一起行落去。景淳看完影片及生日簿後大為感動，指自己其實很怕身邊的人離去，但粉絲多年來的支持，令他感受到後援的力量，覺得很有安全感，因此很希望在他的演藝路上，大家都可以陪伴著他到最後。他雖然聲沙沙，但仍在聚會上獻唱多首歌曲，相當熱鬧。