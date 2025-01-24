劉雅瑟歌手入行自嘲五音不全　感激粉絲體諒轉演員

金像影后劉雅瑟去年於影壇的成績相當不俗，於去年聖誕檔上映的《誤殺3》票房逾人民幣8.47億元，跑贏同期上映、由易烊千璽主演的《小小的我》，而上周踏入36歲生日的她，特別於社交平台發長文回顧自己的演藝路：「其實很多時候我會有一些困惑，最近才知道那叫『不配得』感。從《明星學院》開始，我常常搞不清楚，為甚麼大家會喜歡我，喜歡我甚麼？我不會唱歌，卻拿了名次，我只能歸功於運氣。但我知道，自己不能只靠運氣。我沒有繼續唱歌，卻又被上天眷顧，拿到了人生第一個女主角——《十三顆泡桐》，這當然也是我的運氣。」

她還續稱自己不會唱歌，但陰差陽錯有了膽，去了《乘風破浪》，與其說是為了圓自己15歲的夢，不如說是為了還一個大大的人情：「原本是為了那些在我比賽時期就喜歡我的人，沒想到竟然還有人願意聽五音不全的我在舞台上表演唱歌。哇，真的是太感謝你們，給了我一些迷之自信。這兩年我演戲，總是在說，想要遇到打動我的故事和角色。雖然不是次次都如意，但得到的總比失去的多。」

行了一段路程，令她最終發現，無論是拍戲、唱歌、等待的過程中，她所遇見的人和事，其實都在教她成長，每一次選擇、每一次幸運，都是她的必經之路：「我和機遇，或許從來都是『雙向奔赴』。都說人生路漫漫，但又好像在飛速向前，今天的我已經36歲了。我以為我會害怕歲數的增長，但沒有。無論怎樣，我願意等一個愛的角色：三年，五年，七年，甚至更長時間。我相信，這個適時的『幸運』，一定會在合適的時候到來。我終於相信我會有、配有，這個運氣。」她還指新的一年，在長大之後，祝自己生日好運氣，就讓自己繼續做夢，因為夢裏甚麼都有！字裏行間，充滿自信，亦毋忘初心，令不少網友留意着她加油。