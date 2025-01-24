姚焯菲升呢孖天后合唱　容祖兒靚聲演繹《女神》慰問欣宜

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）自新西蘭中學畢業短暫返港後，備受公司上下力捧嘅佢工作獲安排得密密麻麻，除加入處境劇《愛．回家之開心速遞》，佢另一吸睛之作就係現身內地節目《聲生不息·大灣區季》，最新一集中佢聯同天后容祖兒、薛凱琪、衛蘭（Janice）合唱鄭欣宜嘅代表作《女神》，四人傾情演繹下句句感動，Chantel更以清新與活力靚聲攻破內地觀眾心，歌聲不僅觸動大家心弦，成功入屋，地位亦明顯升呢！

鄭欣宜自前年3月完成個人演唱會後，神隱至今，唔少圈中人及觀眾都非常掛住佢，當年以激昂而細膩歌詞探討女性自我認知、自信與自我價值實現。一句「不要低頭光環會掉下來，你是女神不要為俗眼收斂色彩」鼓勵唔少人要自尊、自強，當中衛蘭就喺節目中直言自己同欣宜一樣，身材成日被過度審視變為枷鎖，惡意從未停止，衛蘭感慨道：「我是跟鄭欣宜的情況一樣的，很多年很多人都說我很胖。」從歌中見到自己影子，鼓勵咗自己對惡意批評嘅反抗。

而祖兒亦將合唱片段擺上社交網，並Tag住欣宜帳號：「欣宜 希望你喜歡我們這個版本 We miss u so much 😘」衛蘭亦於節目中表示歌曲係送畀欣宜，自已亦好耐冇見對方，希望對方聽完會覺得開心，姊妹情滿瀉。

同時，衛蘭獲《聲生不息》節目組安排一個出道二十年作品回顧，牆上貼滿佢出道以來多個CD封面作布置，搞到衛蘭非常感動，語帶哽咽咁表示見證自己成長，全部都係佢嘅珍貴回憶。