姚焯菲升呢孖天后合唱　容祖兒靚聲演繹《女神》慰問欣宜

「聲夢小花」姚焯菲(Chantel)自新西蘭中學畢業短暫返港後,備受公司上下力捧嘅佢工作獲安排得密密麻麻,除加入處境劇《愛.回家之開心速遞》,佢另一吸睛之作就係現身內地節目《聲生不息·大灣區季》,最新一集中佢聯同天后容祖兒、薛凱琪、衛蘭(Janice)合唱鄭欣宜嘅代表作《女神》,四人傾情演繹下句句感動,Chantel更以清新與活力靚聲攻破內地觀眾心,歌聲不僅觸動大家心弦,成功入屋,地位亦明顯升呢!

鄭欣宜自前年3月完成個人演唱會後,神隱至今,唔少圈中人及觀眾都非常掛住佢,當年以激昂而細膩歌詞探討女性自我認知、自信與自我價值實現。一句「不要低頭光環會掉下來,你是女神不要為俗眼收斂色彩」鼓勵唔少人要自尊、自強,當中衛蘭就喺節目中直言自己同欣宜一樣,身材成日被過度審視變為枷鎖,惡意從未停止,衛蘭感慨道:「我是跟鄭欣宜的情況一樣的,很多年很多人都說我很胖。」從歌中見到自己影子,鼓勵咗自己對惡意批評嘅反抗。

而祖兒亦將合唱片段擺上社交網,並Tag住欣宜帳號:「欣宜 希望你喜歡我們這個版本 We miss u so much 😘」衛蘭亦於節目中表示歌曲係送畀欣宜,自已亦好耐冇見對方,希望對方聽完會覺得開心,姊妹情滿瀉。

同時,衛蘭獲《聲生不息》節目組安排一個出道二十年作品回顧,牆上貼滿佢出道以來多個CD封面作布置,搞到衛蘭非常感動,語帶哽咽咁表示見證自己成長,全部都係佢嘅珍貴回憶。