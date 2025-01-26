Sophie Thatcher飾演性愛機械人　上演智能叛變

24歲美國女星Sophie Thatcher近年主演不少恐怖片，成為新一代「尖叫皇后」，繼《The Boogeyman》與《Heretic》後，再主演科幻恐怖新片《完美伴侶》（Companion），其中她與電視劇《黑袍糾察隊》（The Boys）美國男星Jack Quaid飾演的青年才俊邂逅後發展出浪漫關係，但她逐漸揭露背後的秘密，原來她只是個被程式控制的性愛機械人，滿足買家所有期望，她為求自由決定智能叛變！

被問到如何演繹這個角色時，Sophie表示：「我記得佢哋開頭想我演一個Britney Spears咁嘅鄰家女孩形象，但呢個唔係我會做嘅嘢。我取材自好多60年代法國新浪潮嘅文化。我又向導演Drew Hancock傳咗個歌單，雖然最後係有變動。我哋傾咗好多電影配樂，我提起《魔鬼怪嬰》（Rosemary's Baby）同《人食人實錄》（Cannibal Holocaust）嘅配樂。《完美伴侶》嘅配樂家好出色，都引用咗呢兩套經典。我哼嘅首歌係好有《魔鬼怪嬰》感覺，我好鍾意。一個角色最初講嗰幾句係最有挑戰性，因為你仲未摸索到角色嘅聲音。我從未試過演一個作品係咁驚青。其中一幕我要講好多唔同國家語言，花咗好多take！」