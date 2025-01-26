圭賢港騷孖張敬軒合唱韓文歌　幫對方改名張大彬

韓國男團Super Junior（SJ）成員圭賢昨晚（25日）在亞洲國際博覽館開騷，是他繼去年4月後，相隔9個月再在香港舉行個唱。

他出場後一連唱出《Restart》及《Together》兩首歌，之後便用廣東話打招呼：「大家好，我係圭賢！」他笑指星期六應該是大家跟男女朋友約會的日子，很感謝大家抽空來睇騷，又說：「今晚大家就當我是男朋友吧！」之後又即場學用廣東話叫粉絲做「老婆」，惹來全場尖叫。

圭賢坦言每次在海外開騷都會擔心粉絲不明白歌詞的意思，又指一直都想嘗試推出廣東話歌，試過在網上看影片學廣東話，但因為實在太難而放棄。主辦方事前已宣布張敬軒會擔任表演嘉賓，當圭賢唱出《A Million Pieces》時，軒仔便登場與圭賢用韓文合唱，令粉絲十分驚喜。

軒仔自爆一直是SJ的粉絲，特別欣賞圭賢的聲音，又搞笑地叫圭賢幫自己改一個像巨星的韓文名，圭賢便說：「通常靚仔都有個『彬』，例如玄彬。」便為軒仔改了「張彬」的名字，當軒仔說：「我想名字有巨大的意思。」圭賢便建議他叫「張大彬」，認真爆笑。圭賢去年曾翻唱軒仔的《隱形遊樂場》，兩人昨晚便一起演繹該曲。

雖然聖誕節已過了1個月，但圭賢昨晚仍唱出《It's Beginning To Look A Lot Like Christmas》及《Last Christmas》等多首聖誕歌，期間他走到台下繞場一周跟粉絲見面，他唱畢後尷尬地說：「Merry Christmas！」他坦言本來打算唱聖誕歌唱到2月，但覺得實在太尷尬：「過了今天應該不能再唱了。」

2月3日是圭賢的37歲生日，粉絲在Encore環節唱生日歌為他預早慶生，而圭賢就為粉絲送上《你，好不好》、《想見你想見你想見你》及《那些年》等中文歌，他表示今次巡唱結束後，短期內都不會以個人身份來開騷，而今年是SJ出道20周年，他將會專注準備SJ的活動，又指組合將於今年或明年來港舉行演唱會，最後他用廣東話說：「真心真心我愛你哋！」約定大家下次再見。