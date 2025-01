圭賢港騷孖張敬軒合唱韓文歌　幫對方改名張大彬

韓國男團Super Junior(SJ)成員圭賢昨晚(25日)在亞洲國際博覽館開騷,是他繼去年4月後,相隔9個月再在香港舉行個唱。

他出場後一連唱出《Restart》及《Together》兩首歌,之後便用廣東話打招呼:「大家好,我係圭賢!」他笑指星期六應該是大家跟男女朋友約會的日子,很感謝大家抽空來睇騷,又說:「今晚大家就當我是男朋友吧!」之後又即場學用廣東話叫粉絲做「老婆」,惹來全場尖叫。

圭賢坦言每次在海外開騷都會擔心粉絲不明白歌詞的意思,又指一直都想嘗試推出廣東話歌,試過在網上看影片學廣東話,但因為實在太難而放棄。主辦方事前已宣布張敬軒會擔任表演嘉賓,當圭賢唱出《A Million Pieces》時,軒仔便登場與圭賢用韓文合唱,令粉絲十分驚喜。

軒仔自爆一直是SJ的粉絲,特別欣賞圭賢的聲音,又搞笑地叫圭賢幫自己改一個像巨星的韓文名,圭賢便說:「通常靚仔都有個『彬』,例如玄彬。」便為軒仔改了「張彬」的名字,當軒仔說:「我想名字有巨大的意思。」圭賢便建議他叫「張大彬」,認真爆笑。圭賢去年曾翻唱軒仔的《隱形遊樂場》,兩人昨晚便一起演繹該曲。

雖然聖誕節已過了1個月,但圭賢昨晚仍唱出《It's Beginning To Look A Lot Like Christmas》及《Last Christmas》等多首聖誕歌,期間他走到台下繞場一周跟粉絲見面,他唱畢後尷尬地說:「Merry Christmas!」他坦言本來打算唱聖誕歌唱到2月,但覺得實在太尷尬:「過了今天應該不能再唱了。」

2月3日是圭賢的37歲生日,粉絲在Encore環節唱生日歌為他預早慶生,而圭賢就為粉絲送上《你,好不好》、《想見你想見你想見你》及《那些年》等中文歌,他表示今次巡唱結束後,短期內都不會以個人身份來開騷,而今年是SJ出道20周年,他將會專注準備SJ的活動,又指組合將於今年或明年來港舉行演唱會,最後他用廣東話說:「真心真心我愛你哋!」約定大家下次再見。