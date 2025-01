前港姐楊洛婷早前父親因病於加拿大離世,並即飛返加拿大處理身後事。幸好,她終於走出喪父陰霾。趁着農曆年家庭舉家出埠散心。她在社交平台分享身在機場出發的相片,見她回復笑容,反眼伸脷做出古怪表情,心情看來平伏了不少。她表示:「Family first. Mommy, we are on our way! 」