踏入乙巳蛇年，靈蛇賀新春！傳統年初一的今日會茹素積福，大家既可細味中式賀年素菜，亦有不少地方風味選擇。好似蘊含中法元素的精緻素食菜餚，又有全新推出的冬日中東素食菜單，讓大家在蛇年食得更「潮」。

中環：新派中法混搭

近年的素菜食材相當多元化，加上日新月異的烹飪方式，提起更多人對素食的興趣。傳統中式美食以外，也有融合不同風格的創意素食。好似中環新派中法素食餐廳的創辦人江仕欽師傅指餐廳推動時尚素食，拍檔是曾修讀藍帶課程，為中式素食結合法式「煮」意和擺盤，創作出多款精緻素菜。

好似「港式叉燒」就以馬來西亞的素豬柳做主角，經兩次脆炸後，塗上混合玫瑰醬、蘇梅醬和冰梅醬等調配的叉燒醬，叉燒沒有多餘油分，外脆內軟，又散發花香味道。辛香的「鮮花椒麻鳳尾蝦」，大豆蛋白製作的素蝦沾炸漿脆炸，伴彩椒和花椒碎，淋上自家製麻辣醬，質感彈牙，又帶點麻香氣息。粉色調的「植物肉珍珠繡球菌佐花椒菠菜汁」，素肉以大樹菠蘿製作，加蓮藕和粟米做成肉丸，外層沾滿紫色麵包糠，炸脆後配花椒菠菜汁和花椒油，以蔬菜伴碟，吸睛又香口。

清新口味也有很多選擇，「牛油果純素蟹肉釀番茄」用上原個番茄釀入拌勻純素蛋黃醬的蔬果和純素蟹肉，蘸沾黑松露油和意大利黑醋珠享用，軟滑開胃。「雞頭米雙色淮山」猶如素食版的腐皮卷，腐皮和紫菜裹上白淮山和紫淮山，配用菠菜和青豆製作的法式青汁，伴以三色椰菜花和雞頭米，清鮮軟腍。甜品推介有「純素提拉米蘇」，黑糖蛋糕雪過夜，加濃縮咖啡和楓糖漿浸泡，配用椰子油和腰果製作的素忌廉，滑溜富咖啡香氣。

中環：異國中東風味

中式美饌以外，中東菜亦有不少素食選擇，而當地素食講究天然食材，如香草、香料、瓜果和堅果等，少油少調味更為新鮮健康。中環的現代中東餐廳早前為主廚Ali Ahmadpour掌舵周年慶而推出新菜單，菜式結合了波斯、土耳其、約旦等中東風格，再融入亞洲和本地元素，當中不乏多款素食菜餚。

頭盤有不少沙律和蔬果，好似紅菜頭薄片配紅菜頭鷹嘴豆蓉、焦糖乳清、松子仁和木薯，加點辣椒粉和芫荽，散發獨特的香氣。青瓜沙律加入開心果，以混合堅果香料的Dukkah和芝麻醬調味，清爽味香。

好多人愛吃菇菌，大廚因而設計一道「香烤香菇串」，秀珍菇灑辣椒粉和香料烤至略焦香，附有鷹嘴豆蓉、堅果和石榴籽，簡單美味。由炒時蔬啟發的「炭炒法邊豆」，法邊豆、四季豆和多款香料及紅辣椒快炒，伴乳酪及香料，是一道中東版炒時蔬，相當過癮！愛香口的話，傳統的鷹嘴豆蓉炸餅，蘸松子仁香草醬和自家醃製的杧果芝麻醬享用，脆而不膩。軟糯的香烤茄子，煙熏香氣配用酸忌廉、香料及調味料調番的醬汁，分外開胃。