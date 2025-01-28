【獨家自助餐推介】香港麗晶酒店港畔餐廳自助午餐買三送一

【特約報道】香港麗晶酒店廚藝總監Ciro Petrone以三大單車環賽之一的環意單車賽Giro d' Italia（Tour of Italy）為靈感，推出 Ciro d' Italia非凡美食之旅，帶領客人走訪其故鄉意大利。

從意粉到薄餅，品嘗意式滋味的精髓。港畔餐廳以呈獻沉浸式國際自助餐體驗聞名，薈萃世界各地墟市的風味和香氣，讓客人身臨其境地感受箇中的活力。

為了進一步昇華體驗，港畔餐廳將隆重展出一輛意大利製造的 Vespa Primavera，藉以襯托精心策劃的多款自助餐美饌。這款限量版Vespa Primavera 150紀念Vespa品牌成立75周年，將其標誌性設計與現代細節及Vespa的深厚傳統互相結合，為這趟難忘的美食之旅增添一抹永恒的意式風情與魅力。

平日自助午餐精選

包括即製黑松露煙熏水牛芝士薯仔意大利麵、傳統意式冷熱葷、經典意式薄餅、精緻意式甜品、麵包蟹、鱈場蟹腳、時令刺身、即切西冷、片皮鴨、喇沙湯麵、自家製甜品及雪糕（食物款式輪流供應）。

周末及假日自助午餐精選

即製黑松露煙熏水牛芝士薯仔意大利麵、傳統意式冷熱葷、經典意式薄餅、精緻意式甜品、麵包蟹、鱈場蟹腳、時令刺身、三文魚子、即切西冷、片皮鴨、鮑魚、海南雞飯、鵝掌、自家製甜品及雪糕（食物款式輪流供應）。

自助晚餐精選

即製黑松露煙熏水牛芝士薯仔意大利麵、傳統意式冷熱葷、經典意式薄餅、精緻意式甜品、麵包蟹、鱈場蟹腳、即煮新鮮龍蝦、拖羅刺身・三文魚籽、鮑魚、花膠、海參、鵝掌、鴨肝、自家製甜品及雪糕（食物款式輪流供應）。

KKday獨家買三送一「意饗港畔Ciro d' Italia」平日自助午餐：

星期一至五HK$1,900/4位，平均HK$475/位

（原價HK$2,456/4位）

KKday獨家8折「意饗港畔Ciro d' Italia」周末自助午餐：

星期六至日成人HK$628/位、小童（4–11歲）HK$376/位

（原價HK$768/位、小童HK$460/位）

KKday獨家8折「意饗港畔Ciro d' Italia」自助晚餐：

星期五及六成人HK$898/位、小童（4–11歲）HK$538/位

（原價 HK$1,098/位，小童 HK$658/位）

KKday獨家低至92折「意饗港畔Ciro d' Italia」自助晚餐：

星期一及四成人HK$1,054/位、小童（4–11歲）HK$614/位

（原價HK$1,098/位、小童HK$656/位）

*已包括原價加一服務費

優惠詳情：

用餐日期：即日至2025年3月30日

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地舖港畔餐廳