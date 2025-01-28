孫耀威轉行內地街頭賣炸醬麵？唔戴口罩被轟欠衞生

一代男神孫耀威與陳美詩於2017年結束愛情長跑，婚後享受二人世界，至今未有子女。陳美詩淡出幕前陪老公到處工作，專心做「跟得夫人」。最近，有網民在社交網發布了多張巧遇孫耀威的照片，當中他身穿羽絨外套，天寒地凍獨自於內地街頭擺檔賣炸醬麵及涼皮，讓網民紛紛猜測他是否已轉行淡出娛圈，也有人指孫耀威頭髮凌亂，而且沒戴口罩，有欠衞生。

日前，有網民分享多張巧遇孫耀威的照片，並留言：「哇喔～大明星孫耀威改行做麵攤老闆了～於是，老闆！二兩炸醬麵！多葱少醋！（這個老闆有點帥～)還有，臭豆腐20年後重遇白童啦～為孫耀威新歌《普通人》打call！」照片中可以看到孫耀威留一頭棕色頭髮，而額前的劉海已長到有些「拮眼」，他身穿黑色圓領毛衣及黑色連帽長款羽絨外套，在街上售賣涼皮、冷麵、熱干麵及炸醬麵，期間他用筷子不停攪動鍋中的麵，整個煮食過程有板有眼，十分專業。貼文發布後，不少網民留言表示：「明星也要生存！沒戲拍就得找門路」、「煮麵的手法還真挺嫻熟」、「感覺不可能啊！做甚麼都不可能擺地攤啊」，亦有網民指孫耀威有欠衞生：「頭髮不會掉到湯裏麼？最少帶一個帽子吧」、「缺圍兜和袖套」，隨後有人解釋：「人家是在拍攝新歌《普通人》的MV」、「只是拍攝需要啦」。

近日，孫耀威亦有在社交網上分享自己的新歌《普通人》MV，並寫下長文：「送給所有在外地打拚的夥伴們！包括我自己...普通人是否注定一生庸庸碌碌？想從底層一步一步重生，到最後會不會只是一天一天在謀生罷了無奈，也許這就是人生…人生的路不好走，離鄉別井在外面闖的路更難走，還不能衣錦還鄉，卻也不能在闖蕩的城市裏扎根，沮喪，也許這就是人生…遭遇不一定明天就變好，不過我們的心態可以為夢想繼續追逐，過程比結果有時候更重要。能為愛的人遮風擋雨，也是一個不可多得的成就，笑一個吧，普通人，微笑著走下去，也許能走出不一樣人生…」