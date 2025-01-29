蔡一智搞巡迴生日派對　宣布考獲教練牌全靠周潤發

草蜢成員蔡一智（阿智）60歲生日，分別在香港及台灣舉行巡迴生日Party與歌迷聚會，並推出由他設計的一系列利是封、T恤同圖畫等周邊產品給歌迷留念，阿智更展示最近考獲運動教練證書同「樂悠咭」，除衫大騷三頭肌老鼠仔，相當有自信。

隊友蘇志威則現身香港站的生日會，令全場歌迷大感驚喜，但休養中的胞弟蔡一傑則未見現身，阿智許願時合十：「希望大家身體健康，每天開開心心、順心！」又指中國曆法60年一個甲子，一個甲子一個新開始，覺得由年輕到現在的白髮造型，順其自然地慢慢老去，是件值得開心的事，所以他希望同歌迷分享踏入甲子的喜樂。阿智感謝公司全力支持草蜢40周年，望盡快取得紅館檔期及舉行世界巡演。當阿智聽到歌迷表示：「去年我身體發生狀況，我同自己說要盡快調理好，要跟草蜢慶祝40、60周年，100歲也跟你們一起。」後，他即上前擁抱以示感激及支持，全場充滿愛。

雖然阿智已年屆60之年，不過其粉絲仍然追星心切，有媽媽咪粉絲為了參加歌迷聚會，寧願和囝囝隔空慶祝生日，全程手機直播，阿智對住手機講：「我是真的蔡一智，我不是AI。」另有歌迷夫婦「自首」，去年七月拋下兒子飛新加坡追星睇草蜢演唱會，身旁的囝囝聞言O嘴，全場爆笑，仲話今年如果香港舉辦草蜢40周年演唱會，會先帶埋兒子來港捧場。

阿智更在台灣生日會上分享剛考獲運動教練證書，建議明年生日同歌迷一齊做運動，仲即場騷肌肉，鼓勵大家要堅持，阿智感謝近幾年同周潤發齊跑步做運動，見對方幫助了不少人，令他花了兩年考執照，希望利用專業去教人用正確方式去做運動。