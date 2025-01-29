趙露思被指利用抑鬱症賣慘　發千字長文訴心聲

內地小花趙露思之前公開患上抑鬱症，成為網上熱話，不少網民表達支持及鼓勵，但部分網民卻認為她利用抑鬱症來賣慘及營銷，今日（29日）大年初一，她在社交網上載多張相片及發千字文來回覆及表達感受。

她先為工作室分享其康復過程的影片道歉：「既然坦然面對了，就想給大家多多看到正面積極的治療過程，的確忽視了一部分病友感到不適的情緒。因為忽視，感到抱歉。但請『放心』我真的沒有好！抑郁症是個『長期戰』。」她稱重點不在甚麼時候能痊愈，而是要怎麼努力治療，她看了一些有關心理研究的書籍，和很多好心病友的分享，她又跟朋友創立了一個群組，她笑言：「所以我現在！倒是也不焦慮『焦慮症』了，群名《立刻好》大年三十改成《慢慢好》，因為症狀和自身狀態已經好了太多太多。這無疑是2025送給愛我的人最好的新年禮物。」

趙露思感謝大家誇她勇敢，坦言自己不是勇敢，只是容易共情，又謂會繼續拍片及照片去記錄每天努力的自己，對於被指「營銷」或是任何標籤，她表示都可以接受：「所以就還是在搞營銷唄？是的，沒錯。是必須通過營銷推廣的方式，才能讓有誤解的人不帶差異化濾鏡看待『抑鬱症』，周圍會出現更多理解和支持的聲音，有底氣去面對這種不理解和不支持；能夠共情的人和企業會站出來保護需要保護的群體；抑鬱症需要正向營銷被重視，抑鬱症患者也需要被保護，接受正規治療。我的所有『營銷』會讓大家更加直觀感受到疾病的嚴重性。『抑郁症病人』和其他疾病患者同樣備受煎熬，需要讓更多人了解這是『疼痛折磨』而不是『無病呻吟』。」