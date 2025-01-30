內地賀歲檔混戰！周潤發四出宣傳谷戲　肖戰新片票房失守做「梗頸四」

內地不少賀歲片於昨日（29日）大年初一正式上映，由肖戰與莊達菲主演的徐克新作《射鵰英雄傳：俠之大者》本身預售情況非常之好，但竟在上映日失守，被動畫《哪吒之魔童鬧海》及劉昊然、王寶強與周潤發主演的《唐探1900》超前。《哪》片以5.11億元人民幣（約5.49億港元）票房登首位，《唐》片收5億元人民幣（約5.37億港元）穩站第2位，《封神第二部：戰火西岐》收4億元人民幣（約4.29億港元）成第3位，至於《射》片則以3.9億元人民幣（約4.19億港元）票房排第4位。而年初一下午4時半，內地春節檔票房已突破20億元人民幣（港幣約21.51億），成績相當之好！

蛇年賀歲片戰情如此激烈，宣傳當然不能怠慢，肖戰與導演徐克日前亮相路演跑宣傳，期間肖戰教小朋友打功夫，相當有愛。至於劉昊然、王寶強及周潤發日前四出為《唐》片宣傳，鬥心十足！周潤發更與劉昊然大玩估句子遊戲，劉昊然一收到「望、聞、問、切」這個「絕望配搭」即「亂嚟」，大講外星話，玩到周潤發一頭霧水，不過全場笑聲不斷，氣氛十足！陳思誠前妻佟麗婭雖然無份主演今次《唐》片，但她都特登亮相片尾曲的MV，十分有義氣！