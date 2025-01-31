高海寧尋覓良緣　搵馬國明幫眼

藝人馬國明與高海寧拍住上演出蛇年賀歲片放笑彈，祝願港人驅走悶氣！高海寧直言歡迎事業愛情兩得意，寄望馬國明幫手「把關」覓良緣，又大爆對方與太太湯洛雯喜歡「外賣傳情」。

馬國明與高海寧（高Ling）合拍電影《麻雀女王追男仔》，二人祝願大家蛇年笑口常開：「希望我哋套賀歲片票房大收，大家多啲入場支持香港電影，而我哋同屋企人就平平安安、身體健康。」同樣屬虎的他們又指今年當旺。

高Ling展望事業及財運愈來愈好，不過也歡迎桃花運，更「欽點」馬國明做「盲公竹」：「愛情方面我真係順其自然，不過如果有可以發展嘅對象的話，我會第一時間帶畀馬國明幫我睇睇，去佢屋企同埋湯洛雯打個邊爐先。如果能夠同馬國明溝通到，我相信呢個人唔會差得去邊！」

外賣傳情 閃盲隔籬

她又直指眼中的馬國明不但愛妻，更承傳了家族優良基因，馬國明聞言靦覥道：「好似我媽咪咁，結咗婚之後一直都冇做嘢㗎，係靠我爸爸養家。」高Ling羨慕得心心眼，又大爆馬國明夫婦的恩愛䡍事，閃盲大家：「湯洛雯會去深圳探班，佢唔喺度嘅話就會傳短訊，叮囑我要提佢老公食嘢，因為覺得馬國明瘦咗。有時馬國明話唔肚餓，佢會叫我唔使理，叫外賣一定要叫埋佢老公嗰份！」馬國明補充：「平日我唔使諗食乜，因為老婆會幫我安排。其實我食好多嘢㗎，只係唔夠瞓就即刻會瘦，我老婆試過叫兩個煲仔飯去我酒店房，我真係食得晒㗎！」

談到新年必做的事，馬國明指過年期間馬家一定會竹戰：「我媽咪話打麻雀可以令間屋熱鬧啲。（你有落場？）係呀，不過我輸多，因為我媽咪牌章好勁，佢有運兼有技術。（媽咪有同你太太打牌？牌品好，人品好。）有打過，緊係覺得可以啦。」